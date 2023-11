Yasmin Brunet vai parar no hospital e revela o diagnóstico: ‘Perigoso'

Yasmin Brunet vai ao hospital após sentir fortes dores e desabafa ao descobrir o que aconteceu

A modelo Yasmin Brunet surpreendeu seus fãs ao aparecer em um hospital na noite de quarta-feira, 15, para ser medicada. Ela contou que estava com fortes dores há alguns dias e decidiu investigar o que estava acontecendo.

Após passar por exames, a estrela contou que está com uma costela fraturada . “Gente, eu vim aqui no hospital para fazer uns exames e entender porque eu estava com tanta dor na costela há tantos dias. Fiz tomografia, exame de sangue, raio-x, tudo. E acabaram de me falar que realmente fraturei minha nona costela”, disse ela.

Então, ela falou sobre a importância de não ignorar a dor que está sentindo. “Fiquei deixando para lá e estava com uma costela fraturada, o que é super perigoso porque podem acontecer outras coisas também por causa da costela fraturada. Qualquer coisa que vocês sintam no corpo de errado, procurem um médico, vão ao hospital, não fiquem em casa que nem eu fiquei achando que não ia dar nada, porque às vezes uma coisa boba pode virar muito pior”, contou.

Por fim, Brunet contou como fraturou a costela. "Foi malhando na academia. Não fiz nada de errado, não sei o que aconteceu. Eu fraturei na academia, fazendo exercício, simples assim, nunca pensei que isso aconteceria", disse.

MC Daniel faz revelação sobre Yasmin Brunet

Durante o Prêmio Multishow nesta terça-feira, 07, a apresentadora Tata Werneck não perdeu a oportunidade de fazer suas piadas e até de arrancar informações de alguns convidados, como fez com o cantor MC Daniel sobre sua possível affair atual, a modelo Yasmin Brunet.

Sem confirmar o relacionamento publicamente, mas postando fotos com a ex-esposa do surfista Medina e trocando comentários carinhosos na rede social, o artista, que estava namorando a atriz Mel Maia nos últimos meses, revelou os seus planos com a loira.

"Vou casar, vou namorar e ter uma família linda igual à sua", disse MC Daniel ao ser questionado por Tata Werneck sobre estar apaixonado por Yasmin Brunet.