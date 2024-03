Regina Volpato choca com looks usados em seu novo programa: 'Garotinha'

Comandando seu novo programa no SBT, o 'Chega Mais', Regina Volpato choca ao exibir os looks usados para comandar a atração; veja

A apresentadora Regina Volpato impressionou ao mostrar os looks que usou essa semana para comandar seu novo programa no SBT, o Chega Mais. Cheia de estilo e elegância, a famosa surpreendeu com as combinações.

Nesta sexta-feira, 22, então a funcionária da emissora de Silvio Santos fechou a semana com tudo ao eleger um vestido verde e botas da mesma cor. A ousadia e estilo da combinação não passou despercebida pelos olhos dos internautas.

"Sextou! Looks da semana no @chegamaissbt. Qual o seu favorito? 1, 2, 3, 4 ou 5?", disse ela na legenda ao exibir a sequência de fotos das roupas escolhidas para ficar a frente da atração ao lado de Michelle Barros e Paulo Mathias.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a ex-apresentadora da Gazeta. "Muito jovem, fresh e linda! Está radiante Rê", elogiaram. "Tão garotinha", falaram outros.

É bom lembrar que, no início do mês, o Chega Mais estreou no SBT. Michelle Loreto, ex-jornalista da Globo, deu o que falar com seus looks e sofreu duras críticas pelo seu jeito de apresentar.

Apresentador do SBT fica em choque ao descobrir nódulo ao vivo

Na manhã desta sexta-feira, 22, o apresentador Paulo Mathias passou por um verdadeiro susto enquanto comandava o 'Chega Mais' no SBT. Conscientizando o público sobre o câncer de tireoide, ele realizou um exame de demonstração. Mas para o choque de todos, o jornalista acabou descobrindo um nódulo durante o procedimento ao vivo no programa.

Ao lado de Regina Volpato e Michelle Barros, Paulo decidiu realizar um exame preventivo para conscientizar o público sobre a importância do monitoramento de riscos à saúde. Assim, o apresentador deitou no sofá da atração e foi submetido a um ultrassom em seu pescoço, enquanto um médico detalhava o procedimento aos telespectadores.