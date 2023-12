Carolina Dieckmann surge espetacular com vestido coladinho: "Deusa"

Pronta para um evento, Carolina Dieckmann surge espetacular em vestido coladinho e arranca suspiros de seus seguidores; confira o look!

A atriz Carolina Dieckmann deixou seus fãs de queixo caído ao surgir deslumbrante em suas redes sociais nesta terça-feira, 5. Logo após passar por um procedimento cirúrgico, a artista aparece preparada para um evento em São Paulo, onde ela apostou em um lindo vestido para arrasar na ocasião.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu com um longo vestido branco coladinho no corpo, finalizado com renda na cor creme. Carolina ainda ousou ao escolher uma linda gargantilha preta, além de outros acessórios de ouro com o look.

"Vamos? rs", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para a escolha e se impressionaram com os cliques. "Não sei pra onde, mas bora", brincou a atriz Sheron Menezzes."Deusa", disse um fã. "Maravilhosa", disparou outro. "Tudo fica perfeito em você", disparou mais um. "LINDA DEMAIS", enalteceu um admirador.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann assusta fãs com internação repentina

No último dia 1, a atriz Carolina Dieckmann assustou seus fãs ao contar que esteve internada por alguns dias. Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou alguns cliques para avisar seus seguidores e, logo depois, contou o motivo pelo qual ela precisou ser hospitalizada.

Tranquilizando seus fãs, a artista apareceu brevemente e garantiu que não havia acontecido nada de muito sério. "Oi gente, passando aqui para vocês verem minha carinha. Eu tô bem. Eu estou de repouso por que fiz anteontem uma cirurgiazinha super simples", revelou Carolina.

Em seguida, ela contou o motivo de ter decidido se pronunciar nas redes sociais. "Eu resolvi falar porque duas pessoas que me viram saindo do hospital geraram uma fofoquinha, e antes que isso ficasse algo maior, eu resolvi eu mesma dizer que estava tudo bem", disse.

Por fim, ela também afirmou que não havia o porquê não dividir isso com seus fãs. "O outro motivo de eu falar sobre isso é porque eu não tenho nada para esconder. Todo mundo passa por momentos assim. E é bom que a gente veja que as pessoas que a gente às vezes segue, acha que tem uma vida que nunca nada acontece, às vezes a pessoa passa por momentos e tudo bem, tá tudo certo", desabafou.