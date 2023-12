Paula Fernandes se inspira em look icônico de Taylor Swift e web reage

Para um evento em São Paulo, Paula Fernandes se inspira em look icônico de Taylor Swift e causa alvoroço entre os internautas; confira o resultado!

A cantora Paula Fernandes causou na web ao surgir com look idêntico ao de Taylor Swift, cantora norte-americana com quem já colaborou na música Long Live, em 2012. Em participação de um evento em São Paulo, a artista buscou inspiração no vestido usado pela dona do hit Anti-Hero no Grammy Awards de 2016.

Na premiação, Taylor apostou em um top faixa laranja e saia rosa com fenda lateral. E nesta terça-feira, 5, a sertaneja apareceu com o visual idêntico ao da artista, incluindo o seu cabelo clássico. Com ajuda de um mega hair, Paula conseguiu reproduzir até a franjinha que a cantora usou na ocasião.

Em conversa com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, contou um pouco mais sobre o processo da reprodução do visual. "Como foi pensado o look?", questionou o comunicador. "Mandamos fazer, igualzinho", disse a famosa.

Já no seu perfil oficial do Instagram, ela publicou alguns registros da escolha e seus seguidores reagiram. "Meu Deus, o look da Taylor!!!", disparou um internauta. "Lindíssima", elogiou outro. "A referência", apontou mais um. "Ficou impecável", disse um fã. "Que maravilhosa", enalteceu outro.

Confira o resultado:

Paula Fernandes compareceu ao show de Taylor Swift

Durante a passagem da cantoraTaylor Swift com a The Eras Tour no Brasil, sua parceira Paula Fernandes fez questão de ir prestigiar o evento. No último show da turnê, realizado no dia 26 em São Paulo, a sertaneja compareceu ao Allianz Parque para participar do show.

A artista causou alvoroço ao surgir entre a plateia e alimentou alguns rumores de que ela surgiria no palco para cantar a sua colaboração com a "loirinha" no ato Speak Now, com a música Long Live. No entanto, Paula ficou apenas como espectadora entre o público.

Em seu Instagram, ela deixou sua presença registrada e mostrou as várias pulseiras da amizade que recebeu durante o show. "Porque também sou uma Swifties", disse Paula na legenda da publicação.

