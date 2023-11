Taylor Swift virou meme após visitar Brasil na primeira vez; relembre

Primeira passagem de Taylor Swift pelo Brasil rendeu uma série de memes após participações em programas de TV

A passagem de Taylor Swift tem despertado uma verdadeira comoção, mas essa não é a primeira vez que a diva pop se apresenta no Brasil. Em 2012, a artista esteve em terras tupiniquins e acabou gerando memes que seguem fazendo muitos sucessos nas redes sociais.

Na época, Taylor fez uma série de entrevistas para programas de destaque na televisão nacional e suas reações para situações completamentes brasileiras não passaram despercebidas. Uma delas aconteceu durante um bate-papo com o jornalista Bruno Astuto, para o Mais Você, da TV Globo.

Em meio a uma entrevista divertida, a loirinha foi presenteada e um dos mimos era uma réplica do papagaio Louro José. Sem entender do que se tratava, ela colocou o presente no colo e não deu muita importância. Anos depois, o momento voltou a ser alvo de comentários após viralizar uma montagem onde o bonequinho surgia em uma das prateleiras de sua casa.

Outro momento divertido foi uma entrevista que Taylor deu ao lado de Paula Fernandes para o Programa da Eliana, no SBT. As cantoras haviam realizado uma parceria musical na faixa Long Live, que ganhou versões em português escritas pela sertaneja.

Apesar de empolgada em conversar com Eliana, a norte-americana não conseguiu disfarçar um certo constrangimento ao ver Eliana e Paula falando português na sua frente. Em certo momento, elas participam de um pingue-pongue que acabou proporcionando uma situação meio desconfortável.

esse vídeo da Taylor Swift com a Paula Fernandes dando entrevista pra Eliana é muito bizarro kkkk pic.twitter.com/KdbwdaWVMK — Taylor Caótica (@taylorcaotica) September 8, 2021

Já na participação de Taylor no extinto TV Xuxa, da TV Globo, a cantora sentiu de pertinho a paixão dos fãs brasileiros. Em meio a um estúdio apertado e com uma plateia acalorada, ela acabou tendo seu pé preso pelas mãos dos fãs que a agarravam durante a performance do hit "We are never getting back together".