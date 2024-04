Que look é esse? Lívia Andrade intriga com top de espelho: 'Pedaços'

No 'Domingão', Lívia Andrade intriga ao apostar em peça de espelho; apresentadora chamou a atenção dos internautas com look diferente

A apresentadora Lívia Andrade sempre impressiona com seus looks para o Domingão Com o Huck e no último programa não foi diferente. Ao compartilhar fotos da roupa usada no palco, a famosa deu o que falar na rede social.

Isso porque, a loira, que está com algumas mechas rosa, apostou em um vestido branco todo aberto na frente e um top com espelhos. A peça diferente intrigou os fãs, que perguntaram se não machucava e até brincaram sobre pegarem vidros para fazerem algo parecido.

"Amo seus looks cada um mais lindo que o outro", observou um seguidor. "Cada semana você ultrapassa de tanta beleza e os vestidos...", falaram outros sobre as roupas. "Começar a juntar uns pedaços de vidro pra fazer um desse pra mim", brincaram.

Discreta com sua vida pessoal, recentemente, a artista chamou a atenção ao surgir com seu namorado, o empresário Marcos Araújo. É bom lembrar que eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Os dois começaram a namorar em 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Luciano Huck fala sobre Lívia no 'Domingão'

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022. No aniversário de 40 anos da loira, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck. "Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão. Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.