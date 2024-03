Lívia Andrade faz rara aparição na companhia do namorado

A apresentadora Lívia Andrade aproveita noitada junto com o namorado e os dois fazem rara aparição juntos em público

A apresentadora Lívia Andrade, que faz parte do elenco do programa Domingão com Huck, da Globo, aproveitou a noite de quinta-feira, 28, na companhia do seu namorado, o empresário Marcos Araújo. Os dois marcaram presença no On Board Festival e ela caprichou na escolha do look.

A loira surgiu com um macacão preto estiloso, com direito a recortes estratégicos e muito brilho. Por sua vez, o namorado ela surgiu com look todo preto e básico.

Vale lembrar que eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Eles fazem raras aparições juntos em público, mas costumam fazer muitas viagens juntos ao longo do ano. Os dois começaram a namorar em 2021.

Perrengue de Lívia Andrade para chegar ao trabalho

A ausência de Lívia Andrade na gravação do programa Domingão com Huck, da Globo, foi sentida logo no início da atração e o apresentador Luciano Huck contou o que aconteceu. Ele disse que a colega se envolveu em um perrengue inacreditável e se atrasou para a gravação.

Lívia pegou o voo errado e foi parar em Porto Alegre ao invés de chegar no Rio de Janeiro. “Lívia Andrade tinha que vir só de São Paulo para o Rio de Janeiro. Entrou no avião. Só que estava com sono hoje e dormiu. Acordou em Porto Alegre. Então, alguma hora ela vai chegar, porque ela arrumou um voo para vir pro Rio de Janeiro”, disse ele ao vivo.

E o humorista Diogo Defante brincou: “Depois eu que sou maluco?”. E Huck completou: “Você que leva a fama”.

Nas redes sociais, Lívia Andrade fez um post com os áudios que mandou para seus amigos para contar o perrengue do que aconteceu. Ela ainda disse que precisou arrumar o cabelo no aeroporto enquanto esperava um voo para o Rio de Janeiro para chegar na gravação pronta para entrar no palco. "Que DIAAAAAA!!! É triste e engraçado ao mesmo tempo, tô um misto de cafeína e passiflora selvagem kkkkk

Mas obrigada senhor pelos livramentos tenho certeza que foi para o meu bem", afirmou.