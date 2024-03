Cadê a Lívia Andrade? Luciano Huck revela perrengue inacreditável

No início do Domingão com Huck, Luciano Huck revela ausência de Lívia Andrade na gravação e entrega o que aconteceu com a apresentadora

A ausência de Lívia Andrade na gravação do programa Domingão com Huck, da Globo, foi sentida logo no início da atração e o apresentador Luciano Huck contou o que aconteceu. Ele disse que a colega se envolveu em um perrengue inacreditável e se atrasou para a gravação.

Lívia pegou o voo errado e foi parar em Porto Alegre ao invés de chegar no Rio de Janeiro. “Lívia Andrade tinha que vir só de São Paulo para o Rio de Janeiro. Entrou no avião. Só que estava com sono hoje e dormiu. Acordou em Porto Alegre. Então, alguma hora ela vai chegar, porque ela arrumou um voo para vir pro Rio de Janeiro”, disse ele ao vivo.

E o humorista Diogo Defante brincou: “Depois eu que sou maluco?”. E Huck completou: “Você que leva a fama”.

Nas redes sociais, Lívia Andrade fez um post com os áudios que mandou para seus amigos para contar o perrengue do que aconteceu. Ela ainda disse que precisou arrumar o cabelo no aeroporto enquanto esperava um voo para o Rio de Janeiro para chegar na gravação pronta para entrar no palco. "Que DIAAAAAA!!! É triste e engraçado ao mesmo tempo, tô um misto de cafeína e passiflora selvagem kkkkk

Mas obrigada senhor pelos livramentos tenho certeza que foi para o meu bem", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade fugiu da folia do carnaval no Brasil

A apresentadora Lívia Andrade não será vista curtindo a folia do carnaval no Brasil em 2024. A musa revelou que fugiu da agitação desta época do ano e foi para uma região que é totalmente o oposto do verão e pouca roupa do carnaval.

Neste final de semana, a estrela contou que está em meio à neve no Arizona, Estados Unidos. A loira foi passar alguns dias de descanso nas montanhas da região e está muito bem agasalhada para enfrentar o clima frio da região.

Em novas fotos, ela apareceu com um casacão e calça comprida. "Para quem adora um solzinho, uma prainha, é o extremo. Frio!”, afirmou ela, que é integrante do elenco do Domingão com Huck, da Globo.