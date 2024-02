Cadê a Lívia Andrade? Ela não é vista no carnaval e revela seu destino

Lívia Andrade revela que fugiu da folia do carnaval e foi para um lugar inusitado nos dias de descanso: 'Extremo'

A apresentadora Lívia Andrade não será vista curtindo a folia do carnaval no Brasil em 2024. A musa revelou que fugiu da agitação desta época do ano e foi para uma região que é totalmente o oposto do verão e pouca roupa do carnaval.

Neste final de semana, a estrela contou que está em meio à neve no Arizona, Estados Unidos. A loira foi passar alguns dias de descanso nas montanhas da região e está muito bem agasalhada para enfrentar o clima frio da região.

Em novas fotos, ela apareceu com um casacão e calça comprida. "Para quem adora um solzinho, uma prainha, é o extremo. Frio!”, afirmou ela, que é integrante do elenco do Domingão com Huck, da Globo.

Lívia Andrade mostra sua boa forma

Lívia Andrade elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar novas fotos exibindo seu corpaço escultural. Nas fotos postadas no feed do Instagram, ela ostentou suas curvas impecáveis ao surgir aproveitado o dia ensolarado em uma praia.

Para aproveitar o momento de lazer, a artista, que faz parte do programa Domingão com Huck, da Globo, surgiu usando um biquíni verde neon e óculos escuros, enquanto caminhava fazendo pose pela areia, após dar um mergulhar no mar. "E aí, qual é a temperatura?", provocou a loira na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e uma chuva de elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Meu Deus, que corpaço", escreveu outra. "Cada vez mais linda", afirmou uma fã. "Eita mulher, hoje suas inimigas vão ter uma noite difícil vendo esse show de beleza", comentou mais uma.