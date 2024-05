Que look é esse? Graciele Lacerda surpreende com blusa com cauda

Cheia de estilo, Graciele Lacerda surpreende com look branco nada básico; noiva de Zezé Di Camargo chamou a atenção com peça diferente

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu com mais um look para acompanhar o cantor em show. Nesta segunda-feira, 13, a famosa compartilhou fotos da produção usada no final de semana e chamou a atenção com o estilo diferenciado.

Muito elegante, a influenciadora digital elegeu um look monocromático branco e o detalhe especial ficou por conta da camiseta com uma espécie de cauda. Mais longa, ela ficou abaixo da saia curtinha e a musa fitness ostentou suas curvas torneadas em grande estilo.

"Fotos do show de sábado em Araguapaz/GO! Foi emocionante ver o Mô cantando pela primeira vez na cidade onde tem a fazenda, e na plateia os funcionários que trabalham pra ele há muitos anos e que nunca viram ele no palco", contou ela sobre o evento.

Ainda nos último dias, Graciele Lacerda impressionou ao exibir suas doações para o Rio Grande do Sul. A famosa doou cerca de 4 mil peças pessoais e até compradas novinhas para ajudar a quem precisa. Zezé Di Camargo então comentou a iniciativa da noiva. Além dos itens, a empresária ainda doará os valores da venda de seu programa de emagrecimento.

Graciele Lacerda mostra perda drástica de peso

A noiva de Zezé Di Camargo, a influenciadora fitness Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar seu antes e depois dos últimos tempos. Após ser questionada sobre estar grávida por aparecer com alguns quilos a mais, a empresária chamou a atenção ao exibir seu emagrecimento.

Dona de um programa que ajuda a emagrecer com saúde, a eleita do sertanejo então mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, Graciele Lacerda então perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos. Veja o antes e depois aqui.