Deborah Secco aposta em look ousado no Prêmio Multishow: "Sai do banho e fui!"

Preparada para o Prêmio Multishow, Deborah Secco aposta em look ousado e causa na premiação; confira!

Nesta noite de terça-feira, 7, a atriz Deborah Secco garantiu a sua presença no Prêmio Multishow. A 30ª edição do evento que exalta a música brasileira está acontecendo no Rio de Janeiro e a famosa decidiu apostar em um look super ousado para marcar a sua noite.

Com lindas joias de cristais, a musa causou ao posar com modelito feito de toalhas de banho. Com saia longo, top e toalha na cabeça, Deborah brincou com a ideia despojada e arrasou na escolha. Com maquiagem super linda, ela fez carão para a câmera e exibiu seu look para seus seguidores.

"Com a correria das gravações, nem deu tempo de eu me arrumar. Sai do banho e fui!", brincou a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores demonstraram o quanto amaram a ideia. "Gênia", disse a atriz Rayssa Bratillieri."Lindaaaaaaaa", disparou fã. "Você sempre causando kkkkkkkkkkk eu amo tanto", escreveu outro. "Deslumbrante", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Tudo sobre o Prêmio Multishow

A 30ª Edição do Prêmio Multishow acontece nesta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro. Com apresentação de Ludmilla, Tatá Werneck e Tadeu Schmidt, a noite promete muito! A premiação vai entregar os troféus para diferentes categorias que exaltam a música brasileira, como Axé, Pagode, Gospel, Forró, Funk, MPB, Pop, Rock e Sertanejo.

E além da aposta maravilhosa de Deborah Secco, outros famosos também escolheram looks incríveis para a ocasião. A atriz Alice Wegmann foi uma das convidadas e apostou em um vestido longo azul. Por sua vez, o ator Amaury Lorenzo, que vive o Ramiro na novela Terra e Paixão, apostou em um casaco estampado e usou um aplique com dreads no cabelo. O ator Diego Martins, que faz o Kevinho na novela das 9, surgiu com um conjunto jeans estampado.

Enquanto isso, a cantora Joelma usou um look com a estampa inspirada na bandeira do estado do Pará com direito a muito brilho. E a cantora Pabllo Vittar esbanjou estilo ao surgir com um vestido branco com transparência.

Clique aqui e confira o look de todos os famosos no Prêmio Multishow 2023!