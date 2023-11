Confira os looks dos famosos no Prêmio Multishow

Amaury Lorenzo, Pabllo Vittar, Alice Wegmann e mais famosos capricham nos looks para o Prêmio Multishow

Na noite desta terça-feira, 7, várias celebridades se reuniram para acompanhar a entrega do Prêmio Multishow 2023. A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu um seleto grupo de famosos na plateia e no palco.

A atriz Alice Wegmann foi uma das convidadas e apostou em um vestido longo azul. Por sua vez, o ator Amaury Lorenzo, que vive o Ramiro na novela Terra e Paixão, apostou em um casaco estampado e usou um aplique com dreads no cabelo. O ator Diego Martins, que faz o Kevinho na novela das 9, surgiu com um conjunto jeans estampado.

Enquanto isso, a cantora Joelma usou um look com a estampa inspirada na bandeira do estado do Pará com direito a muito brilho. E a cantora Pabllo Vittar esbanjou estilo ao surgir com um vestido branco com transparência.

A 30ª Edição do Prêmio Multishow vai entregar os troféus para diferentes categorias que exaltam a música brasileira, como Axé, Pagode, Gospel, Forró, Funk, MPB, Pop, Rock e Sertanejo. O evento teve apresentação de Ludmilla, Tatá Werneck e Tadeu Schmidt.

Confira os looks dos famosos:

Sabrina Sato - Foto: Lusca

Tadeu Schmidt

Rafa Kalimann

Fafá de Belém - Foto: Acervo Pessoal

Tata Werneck

Luisa Sonza

Ludmilla

Fernanda Rodrigues

Cinara Leal

Cleo

Deborah Secco

Priscilla

Joelma

Tati Quebra Barraco

Pabllo Vittar

Rodrigo Simas

Hugo Bonemer

Amaury Lorenzo

Diego Martins

Alice Wegmann

Fotos: Victor Chapetta, Webert Belicio, Santiago de Andrade / AgNews