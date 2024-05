Tom Cruise surge em foto rara com seus filhos mais velhos, Bella e Connor

Tom Cruise surpreende ao surgir em foto com seus filhos mais velhos, frutos da relação com Nicole Kidman, depois de muitos anos

O ator Tom Cruise é discreto com sua vida pessoal e raramente aparece ao lado dos seus filhos. Porém, ele apareceu em uma foto inédita com seus filhos mais velhos, Bella e Connor, frutos da relação com Nicole Kidman, depois muitos anos sem posar com os herdeiros publicamente.

De acordo com o site da revista People, a foto foi postada pelo jogador da NFL Derrick Brooks em 27 de dezembro de 2023. A imagem traz o atleta ao lado de Tom Cruise e de outras pessoas, incluindo os filhos do ator. Na imagem, Tom apareceu no canto esquerdo, Connor surgiu do lado direito e Bella estava atrás do ombro de uma mulher.

Vale lembrar que Tom Cruise também é pai de Suri, de 18 anos, fruto do antigo relacionamento com Katie Holmes. Os três filhos do ator são discretos e quase não são vistos publicamente, já que preferem levar a vida longe dos holofotes.

Tom Cruise com os filhos em foto postada por Derrick Brooks - Foto: Reprodução / Instagram

Tom Cruise descarta aposentadoria

O astro Tom Cruise descartou qualquer plano de aposentadoria nos próximos anos e disse que planeja alcançar seu colega Harrison Ford, protagonista do recém-lançado ‘Indiana Jones e A Relíquia do Destino’ (2023) e na ativa aos 80 anos.

Com recém-completados 61 anos, o ator que é a da franquia ‘Missão: Impossível’ falou sobre o futuro de sua carreira em entrevista ao jornal australiano The Sydney Morning Herald.

“O Harrison Ford é uma lenda”, elogiou Cruise sobre os feitos do colega de profissão no mais recente ‘Indiana Jones’. “Eu espero ainda estar na ativa com a idade dele, ainda tenho mais 20 anos para alcançá-lo. Espero ainda estar fazendo ‘Missão: Impossível’ quando tiver a idade dele”.