Esposa do sertanejo Jorge faz desabafo após rumores: ‘Foquem na música’

Esposa do sertanejo Jorge, Rachel Boscatti fez desabafo nas redes sociais após ser alvo de rumores de crise no casamento

Esposa do cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, Rachel Boscatti voltou às redes sociais e deixou um recado após ser alvo de rumores de que estaria em crise no casamento. Ela fez um post nos stories do Instagram no domingo, 5, para rebater os comentários por ter ficado sem postar por alguns dias.

Rachel disse que tem liberdade nas redes sociais. “Foquem na música, no cantor (lindo, maravilhoso, por sinal). Aqui vocês só verão algumas fotos e vídeos, não a minha vida! Posso passar seis meses sem postar, postar três dias seguidos, desativar minha conta e voltar. Sou assim, livre”, afirmou.

Na última quarta-feira, 8, Rachel mostrou nos stories do Instagram um momento em que o marido, Jorge, estava tocando violão para a família na casa deles.

Rachel e Jorge são pais de duas meninas, Sara e Luísa. Ele também é pai de um menino, Davi, fruto de outro relacionamento.

O nascimento da filha caçula

O cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, já é papai pela terceira vez. Em janeiro de 2023, ele mostrou as primeiras fotos com a filha recém-nascida, Luisa, fruto do casamento com Rachel Boscatti.

Em seu perfil no Instagram, o papai coruja exibiu as fotos que foram feitas logo após o nascimento da bebê. “Bem-vinda, Luisa”, disse ele na legenda.

Luisa nasceu na manhã de segunda-feira, 23, às 11h03, pesando 3,215 kg.