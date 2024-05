Deniziane recebe alta hospitalar após cirurgia plástica: "Alívio"

Após realizar duas cirurgias plásticas, a ex-participante do BBB 24, Deniziane Ferreira, recebeu alta hospitalar e celebrou volta para casa

Nesta quarta-feira, 8, a ex-BBB 24 Deniziane Ferreira recebeu hospitalar após realizar uma cirurgia plástica. Mais cedo, ela usou as redes sociais para explicar que estava sumida pois havia passado pelo procedimento de colocar próteses nos seios.

Anny ainda fez uma cirurgia para melhorar o contorno corporal e ressaltar os músculos. "Estamos indo embora agora, tive alta, finalmente.", disse ela nos Stories do Instagram. "Tô com o dreno aqui e deu tudo certo, graças a Deus!", celebrou.

Na sequência, ela publicou um vídeo mostrando que já estava em casa. "Que alívio chegar em casa, gente, sério.", confessou. "Estava doida para chegar no conforto da minha casinha aqui em São Paulo", disse na legenda.

Ex-BBB Deniziane fala sobre recuperação após duas cirurgias

Deniziane Ferreira, ex-participante do BBB 24, da Globo, contou aos seguidores durante a madrugada que realizou duas cirurgias plásticas. A novidade foi compartilhada com muita alegria pela fisioterapeuta somente quando ela já estava no quarto em recuperação.

Na manhã desta quarta-feira, 8, Anny, como é chamada carinhosamente pelos fãs, fez questão de surgir em seus stories no Instagram para falar um pouco sobre o processo do pós-operatório. Além de uma lipo lad - que melhora o contorno corporal -, ela também colocou próteses de silicone nos seios.

"Olha o tanto que a gente fica inchada, estou sem filtro. Minha boca, meu olho, minhas bochechas inchadas. Vou mostrar a realidade para vocês de como é um pós-operatório de uma cirurgia plástica, porque não é fácil. Você fica cheia de dor, estou muito dolorida", iniciou a ex-BBB.

"Agora estou medicada, mas dói quando vai se movimentar. Só liberam quando a gente faz xixi, mas minha pressão caiu. Agora eles me deram soro e estou esperando a alta", continuou Deniziane. Momentos depois, a fisioterapeuta contou aos fãs que já havia sido liberada do hospital e iria seguir com a recuperação em casa.

Mais cedo, Deniziane Ferreira mostrou detalhes do processo pré-operatório e logo em seguida celebrou o sucesso dos procedimentos: "Realizei o grande sonho da minha cirurgia plástica, hoje foi o dia 1. Se você está vendo esse vídeo é porque já deu tudo certo, já estou me recuperando no quarto".