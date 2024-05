Reynaldo Gianecchini relembra retorno à TV após câncer: 'Sentia um preconceito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini fala sobre reação do público ao seu cabelo cacheado em Guerra dos Sexos

Reynaldo Gianecchini passou por uma mudança de visual quando estreou com a novela Guerra dos Sexos, em 2012. Na época, o ator se recuperava da quimioterapia após vencer o câncer e ganhou cachos no retorno de seu cabelo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembra o retorno à TV e fala sobre reação do público ao seu cabelo cacheado na novela: "Sentia um preconceito".

"Logo após a quimioterapia, meu cabelo veio encaracolado. Achei incrível, porque ia fazer o personagem da minha vida. Cresci alucinado vendo o Nando na TV. Quando me chamaram para fazer, topei antes de saber que estava doente", recorda Reynaldo Gianecchini .

"Meu transplante foi em janeiro e, em março, começamos a novela. Comecei a fazer exercícios para ganhar um pouco de músculos porque meu personagem tinha muita ação. Acho que nunca trabalhei tanto na ação como nesse personagem. O Jorge Fernando falou que iria colocar um dublê para mim, mas nunca usei. Fiz a novela inteira com saúde", acrescenta o ator.

Marcado pelo retorno com saúde na televisão, Reynaldo Gianecchini conta que seu novo cabelo também chamou a atenção do público na época: "Muita gente estranhou meu cabelo enrolado. Acho que é um pouco cultural, sentia quase um preconceito. Eu estava amando, sempre gostei de cabelo encaracolado. Percebi que tinham pessoas que tinham um preconceito, o povo no Brasil tem uma coisa com cabelo liso".

Leia também: Reynaldo Gianecchini relembra estreia em Laços de Família: 'Os olhares eram uma loucura'

"A gente sempre teve um padrão europeu. Antigamente, para fazer sucesso tinha que ser que nem o Brad Pitt ou a Julia Roberts. Belezas estonteantes, mas qualquer coisa fora disso não era glamouroso. Hoje, o legal é ser único. Tem esse olhar diferente para esse padrão", pondera o ator. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Reynaldo Gianecchini recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: