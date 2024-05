Atriz de Renascer, Mell Muzzillo renova o bronzeado em dia na praia

A atriz Mell Muzzillo foi flagrada pelos paparazzi enquanto aproveitava um momento de folga em uma praia no Rio de Janeiro

A atriz Mell Muzzillo, que interpreta a personagem Ritinha na novela Renascer, da Globo, aproveitou uma tarde de folga das gravações da trama para renovar o bronzeado. Nesta quarta-feira, 8, ela foi flagrada enquanto se divertia em uma praia no Rio de Janeiro.

A estrela foi fotografada ao usar um biquíni azul de crochê e com as alças fininhas. Inclusive, ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis, além do bronzeado perfeito.

Recentemente, Mell contou sobre o impacto da fama em sua vida ao ser questionada sobre como está lidando com a repercussão de sua personagem na novela das 9. "Eu não estou lidando, né? Eu dei uma surtada de início, porque sou uma pessoa muito reservada. Então, olhar a minha vida exposta dessa forma para todo mundo ver foi muito dolorido. Mas, agora, entendendo que essas são as consequências da nossa profissão, e não tenho muito o que fazer, as pessoas vão falar mesmo, as pessoas vão comentar, vão inventar e é isso. Eu estou aprendendo", afirmou ela em entrevista na Revista CARAS.

Além disso, ela comentou que ainda está se acostumando com ser famosa. "Na verdade, está caindo aos poucos. Ainda fico meio incrédula, me assistir é uma coisa muito doida. Estou de casa para o estúdio e vice-versa. Então, não estava conseguindo sentir a repercussão, mas essa semana fui para São Paulo e foi a primeira vez que consegui sentir esse calor do público. As pessoas estão me chamando de Ritinha, o nome da personagem, elogiando meu trabalho, pedindo foto, fico feliz com esse carinho", afirmou.