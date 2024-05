Assim como Pedro Scooby, cantor renomado já ajudou vítimas de enchentes

Pedro Scooby comoveu internautas após ir até o RS para ajudar as vítimas da enchente no estado; há 11 anos, cantor brasileiro também tomou atitude

Pedro Scooby (35) emocionou fãs e internautas ao ir para o Rio Grande do Sul ajudar no resgate de vítimas da enchente no estado. O gesto comovente tomado pelo surfista também já foi feito por outra celebridade brasileira, há cerca de 11 anos.

Em janeiro de 2013, o cantor Zeca Pagodinho (65) saiu de sua casa e percorreu as ruas de Xerém, município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram várias regiões do estado. Assim como Scooby, ele ajudou com resgates e doações .

Na época, o músico abrigou um casal de vizinhos e seus dois filhos em seu sítio em Xerém, após a família ter perdido a casa em que morava. Além disso, ele percorreu as ruas do município com um quadriciclo para levar cestas básicas e roupas para os pontos de doação.

O artista contou que não teve nenhum dano material ou físico com as chuvas, porém, alguns animais que tinha no terreno de sua casa morreram. "Foram dois cabritinhos e três coelhos. Quando eu acordei de manhã meus bois estavam só com o olhinho para fora. Quase morreram afogados."

"Estou aqui há quase 20 anos. Adoro isso aqui, meus filhos foram criados aqui. Nunca vi algo parecido. Está triste. Lá em cima a situação está muito ruim. Tem criança desaparecida, tem família soterrada. Tem casa que desceu rio abaixo", completou ele à época, em entrevista ao portal G1.

Em uma das entrevistas que concedeu, o artista acabou virando meme nas redes sociais. Após ser questionado por um repórter sobre qual seria seu sentimento no momento, Zeca não respondeu, fez cara de inconformado e acelerou o quadriciclo.

Agora, Scooby viajou até o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas que estão sofrendo com a tragédia no estado. O surfista compartilha em suas redes sociais vídeos em que resgata moradores e animais com lanchas, ao lado de outras celebridades como Lucas Chumbo (28).

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PEDRO SCOOBY NAS REDES SOCIAIS: