Patrícia Poeta faz apelo para o RS e declara: 'Enquanto puder, sigo daqui'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta revela condições das transmissões ao vivo e reforça necessidade de doações para o Rio Grande do Sul

No comando de transmissões ao vivo do Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta (47) afirma estar preocupada com os próximos dias no estado que sofre com enchentes. Lidando com a falta de água, comida e energia elétrica, a jornalista destaca a importância das doações e exalta os "heróis da vida real", que têm se dedicado a ajudar as vítimas da tragédia.

"As condições para as transmissões são precárias, mas a gente não desiste. Enquanto puder, eu sigo daqui", afirma a jornalista, em entrevista à CARAS Brasil. Patrícia Poeta tem comandado o Encontro diretamente de Porto Alegre, capital do estado gaúcho, desde a última segunda-feira, 6 .

Natural de São Jerônimo, município do Rio Grande do Sul, a apresentadora diz que, apesar de tentar se manter otimista, a situação está catastrófica. Ela afirma que apesar dos dias secos e ensolarados, o nível da água não para de subir.

"O Rio Grande do Sul precisa de água, comida, remédios. Precisa do básico, mas que aqui é essencial. Vamos ter que reconstruir o estado, mas nesse primeiro momento precisamos alimentar a população e fornecer água. É momento de sobrevivência, mesmo."

Ela ressalta que sente orgulho em ver que seus conterrâneos têm se mantido firmes mesmo em meio a tantas adversidades, e têm conseguido ser verdadeiros heróis ao ajudar a população atingida pelas enchentes.

Nesta quarta-feira, 8, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 100 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. O número de desaparecidos subiu para 128 e o de feridos passou para 327.

Ainda de acordo com o órgão, o estado registra 230,4 mil pessoas fora de casa —sendo 66,7 mil em abrigos e 163,7 mil desalojados (pessoas que estão na casa de familiares ou amigos). Dos 497 municípios do estado, 417 relataram algum tipo de problema relacionado ao temporal.

