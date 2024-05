Em Porto Alegre, Patrícia Poeta fala sobre cobertura de tragédia no RS

Patrícia Poeta deixou o estúdio do 'Encontro' em SP para realizar cobertura jornalística sobre as enchentes direto do Rio Grande do Sul

Natural do Rio Grande do Sul, a apresentadora Patrícia Poeta deixou o estúdio do programa 'Encontro' em São Paulo e seguiu até Porto Alegre para realizar uma cobertura jornalística a respeito das enchentes no estado. Ao lado de mais três pessoas da equipe, a comunicadora tem mostrado o trabalho de resgate de moradores ilhados na tragédia.

Em entrevista ao site Quem, Patrícia falou um pouco sobre a rotina no Sul nos últimos dias. "Somos uma equipe de quatro pessoas aqui e tudo é muito precário. Estamos fazendo na raça. Nosso foco é levar a informação. Quero usar esse espaço para ressaltar mais uma vez que a situação é de catástrofe, então, voltemos toda a nossa atenção para o Rio Grande do Sul", declarou ela.

Em seguida, a apresentadora do programa matinal da TV Globo reforçou a situação delicada que os gaúchos estão enfrentando após o desastre e pediu para que a população continue fazendo doações às vítimas das enchentes. "Aqui falta energia elétrica e a água é pouca. Na verdade, tudo é pouco. Então peço que mandem água e comida para região", disse.

Na última terça-feira, 7, após passar alguns dias sem conseguir se comunicar com sua tia, Jane, que mora no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta compartilhou em suas redes sociais o encontro com a familiar. Outros parentes da jornalista também foram afetados pelas enchentes em Porto Alegre e São Jerônimo, local onde ela nasceu.

Além de transmitir a situação do RS no programa da Globo, Patrícia Poeta também tem compartilhado com o público em seu Instagram alguns registros do local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Ator faz novo desabafo sobre situação no RS

O ator Werner Schünemann usou as redes sociais na noite de terça-feira, 7, para compartilhar um novo relato a respeito da situação no Rio Grande do Sul, assolado por enchentes. Morando atualmente em Porto Alegre, o artista havia publicado um vídeo contando que a região estava sem água e energia elétrica.

Através de seu Instagram oficial, Werner revelou que a luz já voltou ao local, mas os moradores seguem sem água. Ao longo de seu desabafo, o eterno Bento Gonçalves de 'A Casa das Sete Mulheres' (2003) ressaltou a importância de buscar maneiras de evitar que outras tragédias como esta ocorram novamente. Confira!