Patrícia Poeta enfrenta situação caótica em cobertura das enchentes no RS

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Patrícia Poeta conta desafios que enfrenta na cobertura das enchentes em Porto Alegre

Patrícia Poeta (47), natural de São Jerônimo, cidade do Rio Grande do Sul, faz a cobertura das enchentes do estado diretamente de Porto Alegre, capital gaúcha, desde a última segunda-feira, 6, e tem enfrentado contratempos para seguir com o trabalho.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria da jornalista afirmou que ela e sua equipe têm passado por diversos problemas no estado. Em meio à tragédia provocada pelas enchentes, Patrícia Poeta e os outros três companheiros estariam sem energia elétrica e com pouca comida .

"[Eles] estão sem energia elétrica, comida restrita", explica a assessoria da jornalista, que segue no comando do programa Encontro. "Têm que sair de Porto Alegre para outra cidade para carregar os equipamentos e até mesmo para conseguir comida", completa.

A apresentadora voltou ao seu estado de origem para cobrir os resgates dos moradores que foram afetados pelas enchentes, e já afirmou que, se depender dela, pretende ficar no Rio Grande do Sul o tempo que for necessário.

Na manhã desta quarta-feira, 8, a Defesa Civil do estado gaúcho atualizou para 100 o número de mortos em razão dos temporais que tem atingido o Rio Grande do Sul. O número de desaparecidos subiu para 128 e o de feridos para 327.

De acordo com o G1, o estado registra 230,4 mil pessoas fora de casa —sendo que, do total, 66,7 mil estão em abrigos e outros 163,7 mil seguem desalojados (pessoas que estão vivendo na casa de familiares ou amigos). Além disso, 417 dos 497 municípios relataram algum tipo de problema relacionado ao temporal, com 1,4 milhão de pessoas afetadas.

Em seu perfil do Instagram, Patrícia Poeta tem compartilhado momentos da cobertura. Também nesta quarta, ela compartilhou uma reflexão com os seguidores: "Enquanto houver união e esperança, existe futuro. Esses são alentos que nos fazem continuar firmes na tarefa de informar".

