Internautas ficam em choque ao descobrir a idade de Leandra Leal

Como assim?! Leandra Leal revela sua idade na TV e os internautas reagem: 'Amiga, qual é o segredo?'

A atriz Leandra Leal participou do programa Encontro, da Globo, na manhã desta quinta-feira, 13, e gerou repercussão na internet ao revelar qual é a sua idade. A estrela revelou que já está com 40 anos e deixou os internautas surpresos. Tanto que o Twitter ficou repleto de comentários e elogios para a artista.

“Impressionante como a Leandra está com a mesma carinha de 1995. Amiga, qual o segredo? Linda sempre”, comentou um internauta. “A Leandra Leal tem 40 anos? Eu achei que ela tinha 32”, afirmou outro. “Leandra Leal, o tempo parece que parou para ela, continua com cara de criança”, disse mais um.

Ao completar os 40 anos de idade, Leandra mostrou uma foto de sua beleza natural na imagem e falou sobre o seu aniversário. "Cheguei aos 40 sem filtro, mas com muito protetor solar. Grata pot todas as mensagens de felicidade, eu sou amor da cabeça aos pés”, declarou ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra Leal relembra admiração por Adriana Esteves

No programa Encontro, Leandra Leal recebeu um depoimento carinhoso da atriz Adriana Esteves. “Eu tive o grande prazer, a grande honra de fazer A Indomada com a Lelê. Ela brilha desde muito pequena, e agora a gente está vendo esse talento de todas as formas. Eu adoro A Vida Pela Frente, sucesso de Leandra. Lelê, um beijo enorme, sou muito sua fã”, comentou.

Então, Leandra falou sobre a sua admiração pela colega. “Ela fez minha mãe em A Indomada. Eu tinha 14 anos, era muito jovem. Foi meu segundo trabalho aqui, e ela foi muito incrível comigo. Eu era apaixonada por ela, eu achava ela uma deusa, incrível, linda, maravilhosa. E depois a gente foi irmã em O Cravo e a Rosa, uma novela deliciosa”, contou.