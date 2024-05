Ex-BBB Nego Di doa R$ 1 milhão para ação de Matteus, do 'BBB 24'

Cancelado após o 'BBB 21', Nego Di doa R$ 1 milhão para ação de Matteus, do 'BBB 24'; humorista falou sobre a decisão de ajudar

O ex-BBB Nego Di impressionou ao mostrar que doou R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nascido em Porto Alegre, o humorista, que integrou o BBB 21, ajudou na ação que o também ex-BBB Matteus está participando.

Em sua rede social, o participante polêmico, que causou ao falar comentários negativos sobre a Globo, comentou sobre ter decidido desembolsar a grande quantia. Nego Di, que foi "cancelado" na web, revelou como está contente em poder ajudar e contar com o apoio de seus seguidores para arrecadar dinheiro para a causa.

"Confesso pra vocês que ainda estou em êxtase. Nunca pensei que teria condições de fazer isso um dia na vida, mas é real. Acabei de mandar R$ 1 milhão”, disse ele. O humorista ainda esclareceu: “Queria deixar bem claro, que eu não me sinto um herói e não me sinto à vontade com nenhum tipo de idolatria, ainda mais nesse momento”.

“Porém, não posso deixar de expressar a minha gratidão a essa galera que tanto está me apoiando, pois o desgaste físico, mental e emocional, é muito intenso”, acrescentou. Nego Di falou sobre seu cancelamento. “Eu confesso que chorei quando vi essa homenagem do Adriel Souza, pois eu já tive a sensação amarga de ter um país inteiro, desejando tudo de pior pra mim e pra minha família, e confesso que no primeiro contato com essa rejeição enorme, eu cogitei fazer algo que desse um fim naquele sentimento”, disse.

Muito contente em poder ajudar, Nego Di falou sobre a sensação: “Então, hoje eu só queria dizer que eu me sinto útil para alguém, e que isso me fez repensar no meu propósito de vida a partir daqui! Eu estou pedindo todos os dias a Deus, que acabe logo com esse sofrimento, para que possamos voltar a sorrir”.

Assim como Nego Di, Davi e outros ex-BBBs se movimentaram para ajudar o Rio Grande do Sul. As médicas Amanda, Thelma, Marcela foram para lá ajudar com seu conhecimento nos hospitais. As profissionais de saúde pedem doações de medicamentos e falam como as pessoas podem ajudar para a compra de materiais.

