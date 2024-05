Davi revela seu objetivo de ir para o Rio Grande do Sul: 'Ajudar'

Questionado no aeroporto sobre seu intuito de ir para o Rio Grande do Sul, Davi revela que só comprou passagem para ir e deseja ajudar

O campeão do BBB 24Davi já está a caminho do Rio Grande do Sul. Ao desembarcar no aeroporto de São Paulo, o baiano foi questionado por um integrante da equipe de Leo Dias qual seria seu intuito de ir até o Sul.

Com experiência por ter sido do exército, o ex-motorista de aplicativo comentou que seu objetivo é ser voluntariado e fazer o que estiver ao seu alcance. Davi ainda revelou que comprou apenas passagem para ida e sem previsão de volta.

"Pra ser voluntário, ir pras estradas, salvar vidas, eu como fui do exército, tenho experiência em nadar, em primeiros socorros, então vou dar total apoio lá no que eu puder fazer ajudar, ser voluntário mesmo, ir pras estradas, andar de barco, resgatar as pessoas, o que puder fazer pra ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento", contou.

Quando questionado sobre quando voltará, o novo milionário disse que não sabe, porque estará focado em ajudar os gaúchos. "Não tenho data pra voltar não, só comprei passagem só pra ir", falou ele.

Assim como Davi outros ex-BBBs se deslocaram para o Rio Grande do Sul. As médicas Amanda, Thelma, Marcela foram para lá ajudar com seu conhecimento nos hospitais. As profissionais de saúde pedem doações de medicamentos e falam como as pessoas podem ajudar para a compra de materiais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Médica, Amanda Meirelles toma decisão importante

A campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles, tomou uma decisão importante nos últimos dias para ajudar o Rio Grande do Sul. Ao ver a situação depois das catástrofes no estado, a ex-BBB resolveu ir até o estado colaborar com seu trabalho como doutora.

Em sua rede social, a profissional da saúde contou nesta segunda-feira, 06, que ainda não tinha ido por não saber como chegar até lá, visto as condições do território que ficou cheio de água. Agora, ela poderá ir e falou que está levando com ela vários medicamentos. Veja mais aqui.