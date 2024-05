Radicalizou! Andréia Horta chama atenção ao mostrar novo visual

A atriz Andréia Horta aproveitou a última lua cheia para mudar o corte de cabelo, e arrancou elogios dos seguidores ao mostrar o resultado

A atriz Andréia Horta impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 07, ao mostrar seu novo visual. Ela aproveitou a última lua cheia para passar a tesoura nos fios e surpreendeu com a mudança.

Os fãs já estavam ansiosos para ver o resultado após a atriz postar uma foto exibindo as mechas cortadas e uma tesoura. "Última lua cheia na madrugada levantei e cortei. A vida é movimento, é água corrente… Uma sensação louca e deliciosa cortar o próprio cabelo, mudar pra si mesma. Super indico!!! Quem já? Quem nunca?", escreveu ela na legenda.

Depois, Andréia postou no feed do Instagram uma selfie para mostrar como ficou seu novo visual, e impressionou ao exibir os fios bem curtinhos. "Radical: relativo ou pertencente à raiz, à origem. Precisei de um ajuste profissional!!!", escreveu a artista.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Amei", comentou a atriz Fernanda Nobre. "Aff que maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda de qualquer jeito", afirmou outra. "Que espetáculo", falou uma fã. "Ficou massa", afirmou mais uma.

Andréia Horta se declara no aniversário do namorado

Em novembro do ano passado, Andréia Horta usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o seu namorado. Ravel Andrade completou 30 anos de vida, e para não deixar a data passar em branco, a atriz fez questão de homenageá-lo na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou uma foto do amado com uma flor na boca, e fez uma bela declaração de amor para ele. "Hoje é aniversário dessa luz tão linda! Viva Ravel! Meu amor, meu companheiro, o melhor da vida pra você!!! O melhor da vida com você!!! Tudo mais te digo aqui entre nós dois!", escreveu ela na legenda da publicação. Confira!