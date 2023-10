Conheça a filha de Leandra Leal: Julia foi adotada pela atriz aos dois anos

Leandra Leal chamou a atenção da web com cliques ao lado do marido na última terça-feira; conheça filha da atriz que compõe a família

Leandra Leal (41) chamou a atenção da web na última terça-feira, 24, ao compartilhar cliques ao lado do marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, com quem está casada desde 2020. Para além do companheiro, quem também compõe a família da atriz é a filha de Leandra Leal, Julia (9). A pequena foi adotada pela diretora aos dois anos, em 2016. Conheça a herdeira da artista.

Há sete anos, Leandra Leal se tornou mãe após aguardar três anos e oito meses na fila de adoção ao lado do então marido, Alê Youssef, com quem viveu relacionamento até 2018. Aos dois anos, Julia chegou à vida da atriz. Desde então, a diretora não desgrudou mais da herdeira, que comemorou o nono aniversário em julho deste ano. As duas são vistas compartilhando momentos juntas, como em viagens ou cliques do cotidiano publicados nas redes sociais da mãe.

"Sete voltas ao redor do sol do meu amor. A cada dia ao seu lado, eu sinto mais amor, coragem e alegria. Eu agradeço todos os dias por ter me escolhido para ser sua mãe", declarou Leandra Leal em seu perfil do Instagram ao lado de um registro da dupla, quando a filha completou sete anos.

Em entrevista à revista Crescer, em junho deste ano, Leandra Leal relembrou o primeiro encontro com a filha : "Estava tão aberta a esse encontro que, ao olhar pela primeira vez para Julia, a reconheci como minha filha imediatamente. Eu a escolhi e ela me escolheu".

