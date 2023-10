Quem é o marido de Leandra Leal? Atriz se casou novamente em 2020

Leandra Leal chamou atenção ao posar com o marido em fotos na praia nesta quarta-feira, 24

A atriz Leandra Leal (41) se tornou assunto nesta quarta-feira, 24, ao surgir em fotos ao lado do marido, o fotógrafo Guilherme Burgos (34), curtindo o dia na praia. Apesar da repercussão dos cliques, muitos ainda não conhecem o marido da atriz, que pode ser vista em Rensga Hits.

Leandra Leal tem um relacionamento com o fotógrafo e cineasta desde maio de 2019 , quando se conheceram durante as gravações da série Aruanas, do Globoplay. Eles se casaram mais de um ano depois, em dezembro de 2020, em uma cerimônia intimista na Praia do Canto, em Búzios.

Burgos é o primeiro relacionamento que a atriz assumiu após o término do casamento com o gestor cultural Alê Youssef, com quem adotou sua filha, Júlia (8), em 2016. No início deste ano, em meados de fevereiro, a artista apareceu ao lado do atual marido e da herdeira.

O casal é bastante discreto quanto à vida pessoal nas redes sociais, e raramente compartilha cliques juntos. Apesar disso, Burgos tem diversas fotos e registros de Leandra Leal em seu perfil oficial do Instagram.

Além de cineasta, o marido de Leandra Leal também é assistente de câmera, jornalista e documentarista. De acordo com o seu perfil do Instagram, ele é tem um mestrado em cinematografia, pela Escola de Cinema e TV da Academia de Artes Cênicas de Praga, conhecida como FAMU.

A escola de cinema fica localizada em Praga, na República Checa, e foi fundada em 1946 como um dos três ramos da Academia de Artes Cênicas de Praga. A instituição é a quinta escola de cinema mais antiga do mundo.

CONFIRA FOTO DE LEANDRA LEAL E SEU MARIDO, O CINEASTA GUILHERME BURGOS: