Tais Araujo, Leandra Leal, Isabelle Drummond e Cláudia Abreu surgem juntas em nova foto: ''Empreguetes reunidas''

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 13h18

As Empreguetes estão reunidas novamente! Nesta terça-feira, Tais Araujo (43), Leandra Leal (39), Isabella Drummond (28) e Cláudia Abreu (51) surgiram juntas nas redes sociais e animaram os fãs.

As atrizes da novela Cheias de Charme comentaram sobre o trabalho para o lançamento do filme inspirado nas personagens. Na trama, que foi exibida no horário das sete na TV Globo em 2012, as artistas deram vida as empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida.

"A gente segue no desejo e no trabalho pra acontecer nosso filme com essas personagens que a gente ama. Nessa foto está parte do elenco, diretora e autores…meu coração quentinho e querendo muito reviver essa história com vcs!", disse Tais.

"Time lindo reunido pela volta das EMPREGUETES!! Quem aí ta ansioso pra ver essa turma nas telas de novo?? Torçam aí, que a gente trabalha aqui!", declarou Isabelle.

"Vocês já sabem o que significa essa reunião, né?!", questionou Leandra.

