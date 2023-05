Ela cresceu! Filha de Leandra Leal surge estilosa em momento raríssimo

Filha de Leandra Leal surge estilosa ao lado da mamãe ao chegar de viagem; veja como ela está

A atriz Leandra Leal surpreendeu os fãs ao ser fotografa na noite deste domingo, 7, em um momento raríssimo ao lado da filha, a fofíssima Júlia. Após completar seu aniversário de 8 aninhos, ela foi flagrada chegando em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Ao desembarcarem repleta de malas, as duas estavam cansadas e seguiam para casa. Com um casaco estiloso e uma tiara nos cabelos, a pequena herdeira da família Leal esbanjou estilo e mostrou que está enorme. Ela também foi carregada pela mamãe em um carrinho para malas.

Júlia foi adotada em 2016 pela atriz e o então marido Alê Youssef. Os dois viveram anos juntos até anunciarem a separação em 2018. Mesmo após o divórcio, os dois mantém uma relação amigável e priorizam o bem-estar da filha.

Atualmente, a atriz namora o diretor Guilherme Burgos. Os dois se conheceram nos bastidores das gravações do seriado Aruanas, último trabalho da atriz na televisão. Eles são bem discretos e são flagrados raramente juntos.

NOVO VISUAL!

Uma nova mulher! A atriz Leandra Leal (40) resolveu mudar o visual nesta quinta-feira,16, para dar vida a Kellen, personagem da segunda temporada do seriado 'Justiça' da TV Globo. Corajosa, a artista passou a tesoura no cabelo e surgiu com os fios um pouco acima do ombro, no tom ruivo acobreado.

Esbanjando beleza, a nova ruiva posou toda sorridente em um novo registro compartilhado em sua conta no Instagram, exibindo o corte feito pela cabeleireira das celebridades, Lidy Macena."Esse carnaval vai ser tão maravilhoso que até a Kellen voltou para curtir a folia. Já pronta, plena e ruiva para Justiça. Obrigada a toda equipe pela transformação incrível. Eu amei! E vocês?", escreveu ela na legenda.

Ainda na última semana, Leandra Leal foi fotografada completamente sem roupas pela lentes do amado, o fotógrafo Guilherme Burgos.