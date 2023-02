Leandra Leal surge completamente sem roupa em nova foto

Namorado de Leandra Leal faz foto da atriz sem roupa no quarto enquanto se arrumava para um evento

A atriz Leandra Leal foi fotografada do jeitinho que veio ao mundo pelo seu namorado, o fotógrafo Guilherme Burgos. A estrela apareceu completamente sem roupas em uma foto ousada no quarto.

Na imagem, a artista apareceu se arrumando para um evento de pré-carnaval nos últimos dias e ostentou o seu corpo perfeito. A beldade foi fotografada com a maquiagem impecável e o cabelo pronto para só colocar o look. Antes de se vestir, ela foi fotografada nua pelo amado, que registrou a barriga sarada da estrela e suas curvas deslumbrantes.

“Pós-baile não é fim de festa”, disse ela na legenda. Nos comentários da foto, Leandra foi muito elogiada. “Gostosa!”, disse a atriz Taís Araújo. “Maravilhosa”, escreveu a atriz Débora Falabella. “Deusa grega”, comentou um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra Leal é fotografada com o namorado e a filha

Discreta em relação a vida pessoal, a atriz Leandra Leal (40) foi flagrada em um momento raríssimo ao lado da família. É que ela desembarcou no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, o ator Guilherme Burgos, e da filha Júlia. A menina de apenas 08 anos de idade, foi adotada em 2016 pela artista, quando ela ainda estava casada com o ex-marido Alê Youssef, do qual se separou em 2018.