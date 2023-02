Leandra Leal passa a tesoura e surge com fios curtíssimos: "Nossa tá muito linda!"

A atriz Leandra Leal chocou os fãs ao adotar novo visual com fios na altura do ombro; veja

Uma nova mulher! A atriz Leandra Leal (40) resolveu mudar o visual nesta quinta-feira,16, para dar vida a Kellen, personagem da série 'Justiça' da TV Globo.

Corajosa, a artista passou a tesoura no cabelo, que estava na altura da cintura, e surgiu com os fios um pouco acima do ombro, no tom ruivo acobreado.

Esbanjando beleza, a nova ruiva posou toda sorridente em um novo registro compartilhado em sua conta no Instagram, exibindo o corte feito pela cabeleireira das celebridades, Lidy Macena.

"Esse carnaval vai ser tão maravilhoso que até a Kellen voltou para curtir a folia. Já pronta, plena e ruiva para #Justiça2. Obrigada a toda equipe pela transformação incrível. Eu amei! E vocês?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs aprovaram a mudança. "Tá muuuito maravilhosa", elogiou Nanda Costa. "Tá lindaaa! Eu AMO a Kellen", babou outro seguidor. "Você fica perfeita ruiva”, disse um terceiro.

Ainda na última semana, Leandra Leal foi fotografada completamente sem roupas pela lentes do amado, o fotógrafo Guilherme Burgos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LEANDRA LEAL:

FAMÍLIA

Discreta quando o assunto é a vida pessoal, Leandra Leal foi fotografada recentemente, enquanto desembarcava com a família no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro.

Ao lado do maridão, o ator Guilherme Burgos, e da filha Júlia, o trio encantou os fãs com tanto carisma e amor. Simpáticos, eles abriram o sorriso ao verem os fotógrafos, enquanto tentavam se proteger da leve chuva que caia.