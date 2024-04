Luana Piovani abre álbum da festa de aniversário do filho: 'Meu menino cresceu'

A atriz Luana Piovani mostrou novos registros da celebração de aniversário do filho mais velho, Dom, que completou 12 anos de vida

A atriz Luana Piovani está aproveitando cada momento que pode ao lado do filho mais velho, Dom, que completou 12 anos de vida na última semana. Nesta terça-feira, 2, ela abriu o álbum de fotos da festinha organizada para o primogênito e dividiu novos cliques especiais com os seguidores.

Em seu Instagram oficial, Luana publicou um vídeo onde reuniu diversas fotos da celebração e mostrou um pouco como foi a festa. A loira contou que o evento aconteceu em um espaço com diversos brinquedos para as crianças curtirem o dia comemorativo.

Ao longo do registro, é possível perceber o herdeiro de Luana Piovani se divertindo bastante no local. "Quinze amigos, trampolins, futebol (sim, chovia, mas eles se dividiram em 3 grupos para jogar no campo de dentro, fissurados, aff) escaladas, pizza, bolo e brigadeiro!! Festão poxa!", iniciou a atriz na legenda.

E completou: "Meu primogênito feliz, eu feliz, assim que mãe faz a conta. Foi um animadíssimo aniversário, do jeito que meu Domzucão queria. Doze anos, meu menino cresceu! Quanto orgulho!! Foi lindo e sempre será!!".

Recentemente, Luana Piovani usou as redes sociais para fazer um breve desabafo a respeito da festa de aniversário do filho e a ausência de Pedro Scooby, pai do menino, durante a organização do evento.

Vale lembrar que além de Dom, a artista é mãe dos gêmeos Bem e Liz, de oito anos, também frutos de seu antigo casamento com o surfista e ex-BBB. Pedro Scooby ainda é pai da pequena Aurora, de um ano, fruto de sua atual relação com a modelo Cintia Dicker.

