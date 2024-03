Luana Piovani desabafa após festa de aniversário do filho: 'Não tive ajuda'

A atriz Luana Piovani fez um breve desabafo a respeito da mudança de comportamento do filho, Dom, e alfinetou o ex-marido, Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para fazer um desabafo com os seguidores a respeito da criação de seu filho mais velho, Dom, que completou 12 anos de vida na última terça-feira, 26. Em um breve texto, ela se mostrou preocupada com a educação do primogênito.

Recentemente, o herdeiro de Luana decidiu se mudar para o Brasil para morar com o pai, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby. Os dois, inclusive, se reencontraram na noite anterior para celebrar o aniversário do filho.

Em seus stories no Instagram, a loira deixou bem claro sua insatisfação com a ausência de Scooby durante a organização da comemoração de Dom. "Não tive ajuda pra festa do nosso filho porque genitor tava engajando no festival de música. 3 filhos esperando pra cá, uma outra com a mãe pra lá e bora mostrar como transitar de surfista pra influencer", iniciou ela.

E continuou: "[Ele] acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com a pochete transversal que é cool". Em seguida, Luana Piovani falou sobre a mudança de comportamento do filho: "Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha", escreveu.

Ao final do desabafo, a atriz ressaltou o esforço para educar o herdeiro. Além de Dom, Luana e Pedro Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz, de oito anos. "Fui e fiz até onde Deus me permitiu. Agora, oro, torço e serei mãe nas férias. Parece mesmo bem mais fácil", concluiu.

Atualmente casado com a modelo Cintia Dicker, Pedro Scooby também é pai da pequena Aurora, de um ano de vida. Recentemente, ex-participante do BBB 22 rebateu as críticas que o filho mais velho recebeu ao decidir se mudar para o Brasil.

Luana Piovani fala sobre mudança do filho para a casa de Scooby

A atriz Luana Piovani voltou a falar sobre a mudança do seu filho mais velho, Dom, para a casa do pai, o surfista Pedro Scooby. Ela contou que o filho vai se mudar para o Brasil - hoje em dia ele vive em Portugal - na próxima semana após uma viagem com o pai e os irmãos. Com isso, ela refletiu sobre a sua decisão de permitir que ele viva a experiência que quer ao lado do pai.

Em uma aparição nas redes sociais, ela contou: "É uma decisão que tomei um ano atrás e que, Graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor".

E completou: "Eles [Dom e Pedro Scooby] têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senão, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá. Estou dando esse passo em direção à felicidade do meu filho mais velho e da família, dos meus outros dois filhos, pai, mãe, eu mesma".