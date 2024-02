Pedro Scooby rebate críticas após o filho decidir morar com ele

Pedro Scooby perde a paciência com os internautas e responde na lata ao ver críticas para a decisão do filho de morar com ele

O surfista Pedro Scooby perdeu a paciência com os internautas que criticaram a decisão do filho mais velho, Dom, de 12 anos, de ir morar com o pai. A notícia foi revelada por Luana Piovani em uma participação no podcast PodDelas nesta semana, quando ela contou que o herdeiro pediu para viver no Rio de Janeiro, sendo que morava em Portugal com a mãe.

Os internautas fizeram comentários sobre a decisão do menino e o pai dele decidiu responder na lata. Uma seguidora escreveu: "Ela tá certa, ficar com o pai liberal final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia". Então, ele respondeu: "Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber!!!".

Outro seguidor comentou: "Acho ela uma mãezona! E o filho mais velho um ingrato". Por sua vez, Scooby declarou: "Ingrata é você que está aqui julgando a vida dos outros sem saber!!. O dia que ele quiser ele vai voltar pra casa da mãe, porque graças a Deus ele tem pai e mãe, e ambos amam muito ele!!".

O que Luana Piovani falou sobre a decisão do filho?

A atriz Luana Piovani fez uma revelação sobre sua família. Em uma entrevista no podcast PodDelas, a estrela contou que o filho mais velho, Dom, de 12 anos, pediu para ir morar com o pai, Pedro Scooby. Hoje em dia, o menino mora com a mãe e os irmãos em Portugal, mas resolveu que quer viver no Brasil com o pai. Desse modo, a artista desabafou sobre a situação e contou que aceitou o pedido do menino.

"O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", disse ela.

E ela completou: "Ele está com 12 anos e está muito querendo viver uma experiência que o pai quer muito que ele viva. Cabe a mim dar a chance para que eles vivam. Ele está indo para a casa do pai dele. Tem teto, comida, escola, irmão, amor e não estou fazendo nada de errado. Talvez a felicidade dele esteja na casa do pai".