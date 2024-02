Cintia Dicker revela motivo de não querer mais filhos com Pedro Scooby

Cintia Dicker explicou por que não pretende ter mais filhos com o surfista Pedro Scooby. A modelo é mãe de Aurora, de um ano

Cintia Dicker compartilhou com os fãs que se sente muito realizada com a maternidade. Mãe de Aurora, de um ano, a modelo contou que não pretende ter mais filhos com Pedro Scooby.

"Só a Aurora está ótimo. Não quero mais filhos. Acho já tão difícil ter que deixar a Aurora em casa para voltar a trabalhar. Ter que deixar dois ou mais iria piorar a dor", diz ela, que também brincou com o número de enteados, Dom, Bem e Liz, frutos do antigo casamento do surfista com Luana Piovani. "Já nem cabemos mais em um carro só (risos). Está ótimo. Não precisamos de mais crianças (risos)", afirmou.

Cintia ainda contou sobre mudança no corpo após a maternidade. Ela engordou 35 kg na gestação e alega curtir mais as curvas que ganhou ao se tornar mãe. "Eu tinha mais bunda grávida, mas depois que emagreci, sumiu. Mesmo assim, estou gostando mais do meu corpo agora, após a maternidade", explicou.

Cintia Dicker revela detalhes da decoração do quarto da filha

Em janeiro deste ano, a atriz e modelo Cintia Dicker usou seu Instagram para exibir mais detalhes da decoração do quarto de sua filha Aurora, de um ano. Ela é fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

"Vem conhecer o quarto encantado da Aurora!", escreveu ela na legenda da publicação. O interior do cômodo é carregado por um tom neutro, com paredes, móveis e roupas de cama em tons mais claros. O ambiente ainda conta com diversas almofadas, bichos de pelúcia e desenhos de arco-íris e corações para compor a decoração.

A modelo conta que, ao entrar no quarto, a pequena Aurora teve uma reação positiva. "Acho que tá super aprovado por ela também. É um sonho isso aqui.", completa.

Nos comentários, os seguidores elogiaram. "Ficou lindo, e ela parece parte da decoração, é uma boneca", disse uma internauta. "Digno de uma princesa!", ressaltou outra.

Para quem não se lembra, a bebê nasceu no final de dezembro de 2022 e passou por uma cirurgia logo após o seu nascimento. Em entrevista para a Revista Vogue, Dicker contou que a filha foi diagnosticada com gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita.