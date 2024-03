Luana Piovani e Pedro Scooby celebram o aniversário do filho, Dom

Em suas redes sociais, Luana Piovani e Pedro Scooby celebraram o aniversário de 12 anos de seu filho mais velho, Dom; confira!

Nesta terça-feira, 26, Luana Piovani e Pedro Scooby estão celebrando uma data muito importante para sua família. Seu filho mais velho, Dom, está completando 12 anos e recebeu uma celebração calorosa de seus pais, que são separados desde 2019.

Prestes a vir morar no Brasil com o pai, o primogênito recebeu uma homenagem especial de sua mãe nas redes sociais. Em seu perfil oficial do Instagram, Luana publicou diversas fotos do aniversariante, incluindo uma sua amamentando o pequeno anos atrás, e se declarou na legenda da publicação.

"DOM. Dádiva recebida. Presente de Deus. Meu primogênito. Quem me ensinou a ser mãe. Mais me fez chorar. Gerei e pari. Feliz aniversario filho meu. Que Deus mantenha-te abençoado e livre-te de todo mal. Que sua alegria traga de volta nossa cumplicidade. Voa voa passarinho. 'Guarda-me como a pupila dos teus olhos, esconde-me sob a sombra de tuas asas…'", escreveu a atriz.

Pedro Scooby, por sua vez, também mostrou que passou o dia com seu filho. Mais discreto, o surfista compartilhou um vídeo cantando parabéns para seu herdeiro em um restaurante. "Começaram as comemorações", escreveu ele.

Mais tarde, ambos os papais publicaram alguns registros que passaram com Dom em um parque de trampolins e escaladas, localizado em Lisboa, em Portugal. Os outros filhos do casal, os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos, também estiveram presentes na ocasião. Luana ainda fez questão de organizar um café da manhã especial para o aniversariante.

Confira os registros:

Pedro Scooby rebate críticas após o filho decidir morar com ele

Em fevereiro, o surfista Pedro Scooby perdeu a paciência com os internautas que criticaram a decisão do filho mais velho, Dom, de 12 anos, de ir morar com ele. A notícia foi revelada por Luana Piovani em uma participação no podcast PodDelas, quando ela contou que o herdeiro pediu para viver no Rio de Janeiro, sendo que morava em Portugal com a mãe.

Os internautas fizeram comentários sobre a decisão do menino e o pai dele decidiu responder na lata. Uma seguidora escreveu: "Ela tá certa, ficar com o pai liberal final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia". Então, ele respondeu: "Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber!!!".

Outro seguidor comentou: "Acho ela uma mãezona! E o filho mais velho um ingrato". Por sua vez, Scooby declarou: "Ingrata é você que está aqui julgando a vida dos outros sem saber!!. O dia que ele quiser ele vai voltar pra casa da mãe, porque graças a Deus ele tem pai e mãe, e ambos amam muito ele!!".