Cintia Dicker abre o jogo sobre morar com filho de Scooby e Luana Piovani

Após filho de Pedro Scooby e Luana Piovani decidir morar com o pai, a madrasta Cintia Dicker rebate críticas e opina sobre a chegada do enteado

A esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker, surpreendeu ao falar sobre uma novidade na família na última terça-feira, 5. A modelo contou que recebeu muitas críticas e por isso, abriu o jogo sobre morar com o enteado, Dom. Com 12 anos, o menino pediu para viver no Rio de Janeiro com o pai, sendo que antes morava no exterior com a mãe, Luana Piovani.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, a ruiva abriu uma caixinha de perguntas que ficou lotada com questionamentos sobre a chegada do menino. Cintia explicou que escolheu a dúvida mais educada, já que também começou a receber muitas críticas depois que a apresentadora compartilhou a mudança do filho em um podcast.

"Tem muita pergunta com relação ao Dom. Essa pelo menos foi educada, mas tem tanta sem noção falando: 'Nossa, você está estranha, afastada do Pedro porque o Dom vai morar com vocês”, Cintia desabafou e revelou que, na verdade, já morou próximo aos herdeiros do marido e que adora ter as crianças por perto.

“Acho que esqueceram que morei dois anos em Portugal e praticamente com as crianças todos os dias. A gente se dá muito bem e, aliás, estou morrendo de saudade deles. Há muito tempo que não os vejo pessoalmente. A gente se vê pelo telefone. Estou muito feliz. E vai ser muito legal para a Aurora ter o Dom perto. Ele é super carinhoso com ela", disse.

Por fim, Cintia revelou que está se planejando para levar sua filha, Aurora, para conhecer o exterior e visitar os outros irmãozinhos, os gêmeos Ben e Liz, de nove anos, que seguem morando em Portugal com Piovani: "Se Deus quiser, em breve a gente vai fazer uma viagem para Portugal para a Aurora vê o Bem e eles também”, disse,

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

“Estou muito feliz e tenho certeza que o Dom vai ser muito feliz com a gente no Rio", a modelo finalizou o assunto. Vale lembrar que Pedro Scooby também foi alvo de críticas nos últimos dias e decidiu responder na lata aos comentários: "Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber!!!", ele rebateu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Luana Piovani desabafa sobre mudança do filho:

A atriz Luana Piovani fez uma revelação sobre sua família. Em uma entrevista no podcast PodDelas, a estrela contou que o filho mais velho, Dom, de 12 anos, pediu para ir morar com o pai, Pedro Scooby. A artista desabafou sobre a situação e contou que aceitou o pedido do menino, mas revelou que chegou a se sentir ‘a pior mãe do mundo’.