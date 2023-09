Luva de Pedreiro: quanto ganha um dos influenciadores mais bem pagos do Brasil?

Após conflito com antigo empresário e polêmicas em relação a seu namoro; saiba quanto ganha o influenciador Luva de Pedreiro

Nesta semana, Luva de Pedreiro está sendo um dos assuntos mais comentados pelas redes sociais. Isso porque, após anunciar que irá ser pai em breve, o influenciador que tem o nome de Iran Ferreira fez uma live em suas redes dando a entender que havia se separado. Porém, logo desmentiu a especulação e falou que tudo não passou de uma brincadeira.

Mas esta não é a primeira vez que o influencer se envolve em polêmica. No ano passado, Iran mostrou insatisfação com o gerenciamento de sua carreira e acusou seu ex-empresário Allan Jesus de não repassar os devidos valores recebidos pelo influenciador por suas publicidades nas redes sociais.

Após o escândalo, que foi noticiado pelo Fantástico, Luva começou a ser agenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão. Porém, o influencer acabou perdeu a balha judicial contra Allan e tem que repassar mensalmente um certo valor de seus ganhos para o ex-empresário.

A situação com o antigo empresário e o grande sucesso que Iran faz nas redes fez com que muitas pessoas se perguntassem: afinal, quanto ganha o Luva de Pedreiro. Para se ter uma ideia, o influenciador possui 20,5 milhões de seguidores em seu Instagram e mais de 25 milhões no seu TikTok.

Uma matéria da coluna do jornalista Léo Dias publicada em junho de 2022 revelava quanto Iran ganhava por cada post de publicidade. Segundo a publicação, Luva ganhava cerca de R$ 200 mil por um post no feed e três stories divulgando uma certa marca.

Ainda em 2022, com a mudança de empresário, o novo contrato do influenciador foi divulgado por alguns veículos. De acordo com o contrato assinado por Iran e Falcão, o criador de conteúdo recebe um salário mensal de 100 mil reais e tem direito a 60% dos valores de contratos de publicidade. Esse novo acordo ainda dava para Luva uma casa na praia.

Ao final de 2022, o influenciador fez mais uma revelação sobre quanto ganha em suas redes sociais. "Fala minha tropa, estou aqui para ninguém desistir dos seus sonhos. Acordava 4h da manhã para catar caroba e ganhava R$ 25 por dia, e só largava 17h. Hoje, acabei de fazer um vídeo de 40 segundos para ganhar 100 mil dólares de uma empresa internacional", revelou em uma postagem feita nas redes sociais.

No início deste ano, o site UOL fez um levantamento de quanto Luva de Pedreiro faturava em um mês. De acordo com a publicação, em outubro de 2022, Iran teria arrecadado R$ 1.136.103, 08. O fruto desse dinheiro seria em sua maior parte de uma campanha publicitária para um restaurante de fast-food.

Nos meses seguintes, novembro e dezembro, o influenciador arrecadou R$ 330 mil e R$ 470 mil, respectivamente, apenas de contratos publicitários. Além disso, neste mesmo período Luva ainda recebeu R$ 600 mil por três outros contratos.

Entre julho e outubro, Iran ainda recebeu R$ 237 mil do seu ex-empresário por conta de seus contratos com as empresas Pepsi e Amazon. Porém, esse dinheiro foi recebido porque estes contratos foram feitos na antiga gestão do influencer.

E, como Iran perdeu o processo contra seu ex-empresário, desde julho do ano passado, ele deve depositar judicialmente R$ 718,6 mil. O que acontece é que Luva é obrigado a repassar 30% dos seus ganhos mensais para Allan até que o montante chegue a R$ 5,2 milhões.

Pai!

No dia 25 de agosto, Luva de Pedreiro revelou que irá ser pai. Oh, e eu vou falar a verdade todinha, eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto falei!”, começou comentando. Porém, Luva quebrou o suspense e disse: “Eu vou ser pai”.

No início deste mês foi realizado o chá revelação da criança. Iran e a namorada Tavila Gomes foram surpreendidos por balões que anunciavam qual é o sexo do neném que estão esperando.