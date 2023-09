Já acabou? Luva de Pedreiro insinua término e diz que vai pagar pensão: "Não tem jeito"

Luva de Pedreiro diz que vai pagar pensão; modelo anunciou gravidez há menos de duas semanas e morava com o influenciador

Aparentemente chegou ao fim o namoro entre o influenciador Luva de Pedreiro e a modelo Távila Gomes. É que ele conversou abertamente com fãs neste domingo, 17, e mandou um recado aos seguidores.

O craque citou a futura pensão alimentícia no desabafo. A bela espera Cristiano Ronaldo Júnior, futuro filho do casal. O término teria acontecido apenas duas semanas após o anúncio da gestação, algo que muitos fãs já esperava.

“Não tem jeito né pai, vai ter que receber a pensão mesmo. Sou inamorável”, afirmou ele ao dar indícios de que o relacionamento realmente chegou ao fim. O romance entre eles era sério e os dois inclusive já moravam juntos.

Recentemente, Távila Gomes desabafou e disse que não engravidou por interesse. "Ninguém sabe quase nada da nossa vida, vocês estão sabendo 1% só agora e porque a gente quis compartilhar. Por quatro meses a gravidez não vazou, daí tirem as conclusões", afirmou.

Os dois engataram um relacionamento que teve seu início durante a mais recente edição da Farofa da Gkay. "[Nos conhecemos] na Farofa da Gkay do ano passado. Eu estava trabalhando na organização do evento quando ele me viu, daí foram meses até a gente se encontrar e se conhecer finalmente", relembrou ela ao contar para os fãs detalhes do romance.

🚨VEJA: Em live feita nas redes sociais, Luva de Pedreiro deixa a entender que terminou com a sua (ex) namorada e está pagando pensão! 😬🫣 pic.twitter.com/dvUZZrX6uJ — NeymarJR | fã account (@Neymidia17) September 17, 2023

Namorada de Luva de Pedreiro exibe detalhes da decoração do chá revelação

Os dois descobriram que vão ser pais de um menino e os detalhes da comemoração foram revelados pela mamãe coruja. Nos stories do Instagram, Távila compartilhou vários vídeos e fotos com detalhes de como foi a decoração da festa de chá revelação. O evento contou com o tema de ursos e contou com muito luxo. A festa teve um painel enorme na área externa de uma mansão para enfeitar a área do bolo e da mesa dos doces.