Namorada de Luva de Pedreiro exibe detalhes da decoração do chá revelação

Veja os detalhes da decoração do chá revelação do primeiro filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e sua namorada, a bióloga Távila Gomes, reuniram os amigos e familiares no último final de semana para o chá revelação do primeiro filho deles. Os dois descobriram que vão ser pais de um menino e os detalhes da comemoração foram revelados pela mamãe coruja.

Nos stories do Instagram, Távila compartilhou vários vídeos e fotos com detalhes de como foi a decoração da festa de chá revelação. O evento contou com o tema de ursos e contou com muito luxo. A festa teve um painel enorme na área externa de uma mansão para enfeitar a área do bolo e da mesa dos doces.

A revelação foi feita em um palco montado no jardim, que também teve a decoração com o tema de ursos de pelúcia. Távila surgiu com um vestido branco justo que destacou a sua barriguinha em crescimento. Nas imagens, ela mostrou o seu modelito e também posou com Luva de Pedreiro no cenário da mesa dos doces.

Confira as fotos com os detalhes do chá revelação:

Anuncio da paternidade e suposto nome do bebê

No dia 25 de agosto, Luva de Pedreiro usou as redes socais para revelar que sua namorada estava grávida. "Oh, e eu vou falar a verdade todinha, eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto falei! Eu vou ser", revelou.

Depois, o influenciador digital deu mais detalhes sobre a gestação da amada. "Meu filho tem 5 meses e eu nunca falei aqui na internet, era para eu falar num momento especial, mas o pessoal estraga a vida das pessoas", comentou ele sobre as recentes especulações.

Mesmo não sabendo na ocasião o sexo do bebê, ele brincou sobre o herdeiro ser batizado de Cristiano Ronaldo, seu ídolo no futebol. "Vou ser pai e o Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, tô ser feliz. Vem aí e isso que importa, só alegria pra nós, humildade sempre", finalizou.