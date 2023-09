Namorada de Luva de Pedreiro dá detalhes sobre relacionamento e começo da gravidez: 'Foi bem difícil'

Távila Gomes revelou ter conhecido Luva de Pedreiro durante uma Farofa da Gkay em que ela estava trabalhando na organização

Távila Gomes, namorada do Luva de Pedreiro, abriu uma caixa de perguntas na noite deste último sábado, 09, e compartilhou mais detalhes sobre seu relacionamento com o influenciador e sobre sua gravidez.

Esperando um menino -- que deverá se chamar Cristiano Ronaldo --, a jovem fez questão de rebater que tenha engravidado de Iran Ferreira - nome de batismo do influenciador - por interesse. "Ninguém sabe quase nada da nossa vida, vocês estão sabendo 1% só agora e porque a gente quis compartilhar. Por quatro meses a gravidez não vazou, daí tirem as conclusões", afirmou.

Távila ainda confessou que jamais imaginou que poderia estar grávida. Ao ser questionada se havia feito um vídeo descobrindo a gravidez, ela foi direta. "Não, porque eu fiz o teste imaginando que iria dar negativo, fui pega de surpresa, mesmo Iran falando que já sentia que eu estava grávida", revelou.

A namorada de Luva de Pedreiro revelou ter sofrido muito no primeiro trimestre da gestação: "O primeiro trimestre foi bem difícil, enjoei muito (todo mundo dizia que ia ser menina por isso), fui algumas vezes para emergência porque passava muito mal. Hoje só fico enjoada se passar muito da hora de comer", contou Távila.

Atualmente morando junto com Luva de Pedreiro, os dois já dividem o mesmo teto há alguns meses, após engatarem um relacionamento que teve seu início durante uma Farofa da Gkay. "[Nos conhecemos] na Farofa da Gkay do ano passado. Eu estava trabalhando na organização do evento quando ele me viu, daí foram meses até a gente se encontrar e se conhecer finalmente", relembrou.

Namorada de Luva de Pedreiro exibe detalhes da decoração do chá revelação

Os dois descobriram que vão ser pais de um menino e os detalhes da comemoração foram revelados pela mamãe coruja.

Nos stories do Instagram, Távila compartilhou vários vídeos e fotos com detalhes de como foi a decoração da festa de chá revelação. O evento contou com o tema de ursos e contou com muito luxo. A festa teve um painel enorme na área externa de uma mansão para enfeitar a área do bolo e da mesa dos doces.