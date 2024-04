Mãe do filho de Luva de Pedreiro afirma: ‘Fui traída’

Mãe do filho de Luva de Pedreiro, Távila Gomes surpreende ao falar pela primeira vez sobre o fim do namoro com o influencer

A influenciadora digital Távila Gomes, que é a mãe do filho do influenciador digital Luva de Pedreiro, surpreendeu ao falar abertamente sobre o fim do namoro deles. Eles se separaram há alguns meses e ela decidiu falar sobre o término ao responder a pergunta de um fã.

Nos stories do Instagram, um seguidor perguntou: “Você e o pai do Davi estão juntos novamente?”. Então, Távila contou que foi traída e que eles não estão juntos.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso. Não gente, não estamos. Permito ele conviver e participar por causa de Davi (isso quando ele quer)”, finalizou.

Nascimento do filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes

Nasceu! No dia 7 de março de 2024, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou o nascimento de seu primeiro. O menino, fruto de seu relacionamento com Távila Gomes, se chama Davi Cristiano Ronaldo.

Em seu perfil no Instagram, o influenciador digital postou algumas fotos do herdeiro com a mamãe logo após o parto, e uma em que o bebê aparece usando um lindo macacão e uma touca com seu nome, e celebrou sua chegada.

"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado meu Deus!", disse ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs parabenizaram os papais. "Felicidades e muita saúde. Deus abençoe", disse uma seguidora. "Que Deus possa sempre abençoar a sua vida e a do seu querido filho", escreveu outra. "Perfeito, que Deus abençoe", falou a influenciadora digital Mirella Santos. "Deus abençoe, irmão!", desejou o jogador Falcão.