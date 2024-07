Fernanda Paes Leme brinca sobre visita de Carolina Dieckmann: “Nazaré”

Fernanda Paes Leme relembrou que Carolina interpretou Isabel Tedesco, bebê roubado por Nazaré Tedesco em 'Senhora do Destino'

Nesta segunda-feira, 01, Fernanda Paes Leme e sua filha Pilar, de apenas 2 meses de vida, receberam a visita de Léo Fuchs e de Carolina Dieckmann. FePa publicou em suas redes sociais alguns momentos da amiga com sua bebê, e brincou com uma das personagens que Carol interpretou nas telinhas.

"A filha da Nazaré quer levar minha filha embora", brincou a mãe de Pilar, relembrando Isabel Tedesco, personagem de Dieckmann na novela Senhora do Destino (2004). Na trama, Isabel é roubada quando bebê e criada como filha legítima de Nazaré Tedesco, vilã que ficou eternizada como ladra de bebês, motivo da brincadeira feita pela apresentadora.

Em sua conta no Instagram, Carolina compartilhou diversas fotos do momento especial. Em uma das imagens, a atriz apareceu sorridente enquanto segurava Pilar nos braços. Na legenda, a famosa se derreteu pela fofura da neném.

"É sempre uma emoção ver alguém que acabou de chegar no mundo. Ainda mais trazida por amigos, ainda mais amada desde antes, e ainda bem que eu estou aqui nessa festa de vocês. Pilar, Fepa, Victor. Eu quero ficar para sempre. Já é a coisa mais linda do mundo", escreveu ela.

Autoestima e libido

Recentemente, Fernanda Paes Leme aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores no Instagram e a atriz também abriu o jogo sobre temas sensíveis no pós-parto, como a falta de libido e a autoestima baixa. Fernanda é mãe de Pilar, de apenas dois meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

Ao receber um elogio de um seguidor, a atriz agradeceu, mas confessou que sua autoestima ainda não está boa após o nascimento da bebê. "Obrigada por esse elogio. Eu não estou me achando gata. Eu estava me achando gata na gravidez", começou ela. Em seguida, Fernanda revelou que ainda precisa de tempo para as coisas se ajeitarem, mas que ela está tranquila em relação a isso por enquanto.