Anitta abre o jogo sobre vida amorosa: 'Só quero ser feliz'

Anitta abriu o jogo sobre sua vida amorosa e contou que não fica mais preocupada em corresponder as expectativas dos outros

Anitta resolveu abrir o jogo sobre sua vida amorosa. A cantora afirmou que não se preocupa mais com rótulos ou em corresponder as expectativas dos outros. A artista deu uma entrevista para o programa Today, dos Estados Unidos, e se esquivou ao ser questionada se está namorando ou solteira.

“Por muitos anos, eu estava me deixando levar por essas expectativas e tentando satisfazer o desejo da indústria de me ver com um homem. Agora eu estou tipo, ‘eu só quero ser feliz'”, disse ela. “Mas eu só quero ser feliz, ser livre, me divertir, ser fácil”, completou.

Anitta revelou que não está buscando uma relação séria no momento. “Agora não estou buscando nada sério. Por muitos anos, eu estava me sentindo ‘Oh, eu preciso estar em um relacionamento’. Mas hoje em dia, eu entendo que não preciso. Todo mundo tem essa necessidade de dar um nome às coisas, um título às coisas, mas eu estou em um momento muito diferente”, comentou a cantora.

A famosa também afirmou que não quer ter que dar explicações. “Eu só quero aproveitar a vida e me divertir, ser livre sem ter pessoas para dar explicações. Eu não estou tentando dizer às pessoas, ‘Eu sou isso, ou eu sou aquilo.’ Se eu não faço isso com a minha música, imagine com uma pessoa”, explicou.

Pressão

Durante a entrevista, Anitta também refletiu sobre a pressão que as mulheres sofrem em nossa sociedade para sempre estarem em um relacionamento amoroso.

“Há muitas expectativas de ‘precisamos seduzir os homens’, ‘precisamos fazer um homem querer ser nosso namorado, ou marido’, ou o que quer que seja. Por muitos anos, eu estava caindo nessas expectativas e tentando agradar o desejo da indústria de me ver com um homem. Agora a única coisa que quero é ser feliz. E se eu estiver feliz e alguém cruzar meu caminho e valer meu tempo, legal. Se não… tanto faz", disparou ela.

