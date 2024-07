Antes de MC Daniel, Globo já contratou com outros funkeiros; confira a lista

Após destaque no Dança dos Famosos 2024, MC Daniel anunciou contratação na TV Globo e acabou sendo alvo de críticas na web

Um dos integrantes do Dança dos Famosos mais populares da temporada 2024, MC Daniel (25) tem dado o que falar nas redes sociais após anunciar que foi o primeiro MC a ser contratado pela TV Globo. O caso tem levantado questionamentos ao artista, isso porque a emissora já contou com outros funkeiros em seu elenco.

Por conta disso, a CARAS Brasil reuniu uma lista com nomes dos artistas que antes do MC Daniel levaram o nome da música urbana brasileira para programas da TV Globo.

Nego do Borel

Antes de ser alvo de muitas críticas e cancelamentos, Nego do Borel já atuou em duas temporadas de Malhação e chegou a ser considerado revelação da emissora entre 2015 a 2017. Na época, ele interpretou o jovem Cleyton e se destacou entre os personagens da novelinha adolescente. Em 2016, o carioca também esteve Dança dos Famosos, onde conquistou o quinto lugar.

MC Cabelinho

Outro funkeiro que recebeu muitos elogios por seu desempenho na TV Globo foi Cabelinho, que chegou a atuar em duas novelas da casa: Amor de Mãe e Vai na Fé. Esta última o cantor chegou a render críticas positivas da mídia especializada e o personagem acabou conquistando mais espaço na trama. Ele também foi responsável por apresentar uma temporada do programa TVZ, no Multishow.

Jojo Todynho

Popular nas redes sociais com seu jeito sincerão, a funkeira conquistou espaço na TV Globo ainda durante a Copa de 2022, onde atuou como comentarista do Central da Copa. Desde então, a cantora se tornou figura carimbada em diversos programas da emissora. Neste ano, Jojo foi contratada para apresentar o Bate-Papo BBB 24.

Xamã

Também considerado um dos destaques da cena do rap nacional, Xamã aos poucos vem investindo em sua carreira de ator e neste ano foi anunciado como parte do elenco do remake de Renascer. Interpretando o capanga Damião, ele tem roubado a cena na novela.