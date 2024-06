Fernanda Paes Leme fala de libido e autoestima após o nascimento da filha

Fernanda Paes Leme abriu o jogo nas redes sociais sobre a libido e a autoestima após o nascimento da filha Pilar, que está com dois meses

Nesta sexta-feira, 28, Fernanda Paes Leme aproveitou um tempinho livre e abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus fãs em sua conta oficial no Instagram. A famosa abriu o jogo sobre temas sensíveis no pós-parto, como a falta de libido e a autoestima baixa. Fernanda é mãe de Pilar, de apenas dois meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

Ao receber um elogio de um seguidor, a atriz agradeceu, mas confessou que sua autoestima ainda não está boa após o nascimento da bebê. "Obrigada por esse elogio. Eu não estou me achando gata. Eu estava me achando gata na gravidez", começou ela.

Em seguida, Fernanda revelou que ainda precisa de tempo para as coisas se ajeitarem, mas que ela está tranquila em relação a isso por enquanto. "Mas agora está tudo bem bagunçado. E aqui em casa eu sou muito elogiada, o Victor me elogia muito. Mas eu ainda preciso de mais um tempo para me olhar com carinho e voltar a ter essa autoestima. Eu não estou ligando muito para isso, mas quando toca-se no assunto, eu sinto que está abalada", disse ela.

Outra seguidora mais ousada questionou se a "libido já deu um oi" e Fernanda foi bem direta na resposta, dando a entender que ainda não voltou a ter desejos sexuais, o que é perfeitamente normal nessa fase."Oi? Oi? Oi para quem?", disse.

Desabafo

Em sua conta no Instagram, Fernanda Paes Leme compartilhou uma foto em que aparece amamentando a pequena Pilar e fez um desabafo sobre a montanha-russa de emoções que geralmente acontece no puerpério, que é o período pós-parto.

"Vivendo essa montanha-russa do puerpério e cada vez mais amando minha filha", escreveu a apresentadora. A pequena é fruto do relacionamento da atriz com Victor Sampaio e nasceu no dia 18 de abril.