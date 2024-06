Fernanda Paes Leme faz desabafo sobre maternidade: "Montanha-russa"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para fala sobre a "montanha-russa" que tem experimentado durante o puerpério

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar um desabafo nesta segunda-feira (24) e falou sobre a "montanha-russa" que tem experimentado durante o puerpério, que é o período logo após o parto.

Mãe da pequena Pilar, de apenas dois meses, ela compartilhou uma foto amamentando. "Vivendo essa montanha-russa do puerpério e cada vez mais amando minha filha", escreveu a apresentadora. A pequena é fruto do noivado da atriz com Victor Sampaio e nasceu no dia 18 de abril.

Veja a imagem compartilhada por ela:

Fernanda Paes Leme (Reprodução/Instagram)

Fernanda Paes Leme mostra festa de 2 meses de sua filha, Pilar

Recentemente, Fernanda e Victor comemoraram os dois meses de vida de sua primeira filha. E em celebração dessa data especial, os papais realizaram uma 'festinha' super fofa para sua herdeira.

No seu perfil do Instagram, Fepa compartilhou os momentos da celebração íntima realizada em família, que teve como tema cogumelos. Pilar foi presenteada com dois bolos: um feito pela avó e outro por uma confeiteira, ambos decorados com delicados cogumelos.

A mesa também foi enfeitada com pequenos cogumelos de cerâmica e vasos transparentes com flores mosquitinho. Todos na família estavam vestidos de branco, e Pilar posou com um sapatinho de crochê em formato de cogumelo.

"Teve o bolo que minha mãe fez, o bolo da @zimaconfeitaria muito lindo, as cerâmicas da @mercearia.maravilha que a Tia Rê emprestou, as florzinhas que minha vó trouxe, a coxinha que me falaram que tá em todas as festas da minha família há 30 anos, teve o sapato de cogumelo mais legal e uma gente que me ama cantando parabéns pra mim! Mó onda meu segundo mesversário. Criando minhas memórias com as memórias de todos ao meu redor", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Veja a foto publicada: