Filha de Simony desabafa ao ser questionada sobre o câncer da mãe

Filha de Simony, Aysha Benelli explica o motivo para não falar sobre a luta da mãe contra o câncer em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 10h20

A jovem atriz e cantora Aysha Benelli (19), que é filha da cantora Simony (46), surpreendeu os internautas ao falar sobre o motivo para não falar sobre o tratamento da mãe contra o câncer nas redes sociais.

Discreta, ela contou que a notícia do tumor foi difícil para toda a família e que estão todos apoiando a artista neste momento. Porém, ela disse que não precisa ficar postando sobre isso nas redes sociais.

“Primeira e última vez que vou responder sobre isso, não me pronuncio muito a respeito disso, pois acho que envolve muitos requisitos pessoais e coisas que ninguém tem a ver sobre, como várias mensagens idiotas que já recebi. Sei que tem muitas pessoas que estão preocupadas com ela, mas ela está bem e está dando tudo certo, a única coisa que quero de vocês é oração e apoio", disse ela.

E completou: "Não fiquem perguntando sobre e nem invadindo o espaço dos outros, o que é pra mostrar sobre, ela mostra no Instagram dela e eu não preciso ficar postando pra mostrar que estou dando apoio pra ela, isso eu faço em casa. Está sendo bem difícil lidar pra toda a família".

Por fim, ela contou que estão confiantes no tratamento. "É algo que não esperávamos e veio do nada, mas graças a Deus descobriu cedo e está tendo as melhores evoluções, deu uma boa remexida em várias coisas, mas estamos superconfiantes e estou sempre junto com ela, enfim é isso", contou.

Simony luta contra tumor no intestino

Simony começou um novo ciclo de quimioterapia nesta semana e já comemorou uma novidade no tratamento. Ela revelou que o tumor já começou a diminuir. "Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Eu que estou impressionada. Agradecer todas as pessoas empenhadas", disse ela.

Logo depois, ela comemorou: "Estou super feliz. Está dando tudo certo".

