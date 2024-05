Aysha Benelli: Ex-Carrossel conta como foi perder 40 kg e revela nova meta

Filha da cantora e apresentadora Simony, Aysha Benelli passou por um processo de emagrecimento recentemente e perdeu 40 quilos

Filha da cantora e apresentadora Simony, Aysha Benelli ficou conhecida pelo público por sua personagemLaura no remake de Carrossel (2012), no SBT. Atualmente, aos 21 anos, ela passou por um processo de emagrecimento recentemente e perdeu 40 quilos. Em entrevista ao jornal O Globo, ela deu detalhes do processo e disse que sua meta agora é definir o corpo.

"Sempre estive acima do peso. Quando eu era pequena, isso não me incomodava. Quando entrei na adolescência, vi que o pessoal estava falando bastante e cobrando muito. Eu não estava mais me sentindo bem. Não foi por conta dos outros, mas houve uma fase em que eu experimentava várias roupas e não gostava. Não estava gostando mais do que via. Foi aí que eu decidi que realmente precisava emagrecer para para mim mesma e para poder recuperar minha autoestima. Precisava cuidar de mim, porque não é só sobre aparência, também é sobre saúde", recordou Aysha.

Durante o processo, ela passou a olhar para si mesma com outros olhos. "Antes eu sofria bastante com certas coisas, como os meninos querendo ficar com as minhas amigas e não querendo ficar comigo. Isso mudou muito. Antigamente eu também sofria bem mais hate por conta do meu corpo. Eu ligava mais porque não tinha muita autoestima. Mas hoje em dia eu realmente não ligo para eles, eu tento nem responder. Nem vejo, já bloqueio", disse.

Nova meta

Com 40 kg a menos, ela não pensa em emagrecer mais. Contudo, tem outro objetivo em mente. "Não quero mais emagrecer, o que eu quero é definir mesmo o corpo. Acho que eu já cheguei ao que eu gosto, ao que está confortável. É o peso ideal para mim", adiantou a atriz, que atualmente estuda Design de Moda e se lançou como cantora de trap.