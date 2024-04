Após suspeitas de gestação, Graciele Lacerda fala sobre ganho de peso

Após surgir com o corpo diferente, Graciele Lacerda fala o que aconteceu e explica o motivo de ter ganhado peso nos últimos meses

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou o motivo da mudança de seu corpo nos últimos tempos após até ser questionada sobre estar grávida. Musa fitness, a influenciadora, que sempre compartilha seu estilo de vida saudável, contou o que realmente ocorreu.

Nesta segunda-feira, 08, a amada do sertanejo gravou uma série de stories e explicou para uma internauta que a questionou sobre sofrer o efeito sanfona. Muito simpática, Graciele usou o comentário para esclarecer que não sofre disso, mas admitiu que realmente está mais inchada, apontando o que houve.

"Esse período de dezembro até março, é um período que eu me permito mais mesmo, é um período que eu viajo mais, tem as férias do mô, a gente viaja pra fora, então é um período que eu me permito comer outros tipos de alimentos, vocês sempre vão me ver nessa época dessa forma, mas não quer dizer que eu engordo, por que? Porque eu tenho um estilo de vida na maioria dos meses que eu adoto, que é comer saudável, comer sem alimentos inflamatórios", explicou.

"Por eu ter esse estilo de vida há muitos anos, não me impede de eu comer alguma coisa ou outra fora, o fato de eu ter uma alimentação saudável há muitos anos não me impede eu tá comendo uma cosia ou outra, não vai fazer eu engordar, o efeito sanfona é quando você passa por um processo de emagrecimento e aí volta a comer tudo e aí com vários meses você volta a engordar tudo de novo", esclareceu.

Por fim, Graciele disse que não engordou, mas sim está inchada. "Eu tenho um estilo de vida, então quando eu saio, não dá tempo de eu engordar porque já eu volto pro meu foco, o que acontece comigo? Eu fico mais inflamada, mais inchada, retida, é diferente de engordar, não chego nesse ponto porque eu já volto pro foco, já volto pro meu peso, já limpo meu corpo e tá tudo certo, é inflamação, não necessariamente gordura, fico inchada, com celulite, porque celulite é inflamação", falou.

Tentando engravidar desde 2019, recentemente, Graciele Lacerda revelou mudança em sua rotina para retomar o tratamento para ter um bebê com Zezé Di Camargo. Nos últimos dias, ela foi questionada sobre estar grávida ao aparecer em um vídeo com as curvas diferentes.

Graciele Lacerda vence processo contra hater

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou mais uma vez que não deixará barato os ataques que sofre na rede social. Em seus stories, a musa fitness contou que venceu um processo na justiça contra um hater que estava realizando as postagens maldosas fora do Brasil.

Isso mesmo, a pessoa estava fazendo os posts contra a eleita do sertanejo de um aparelho da Europa. Mesmo com a distância, os advogados de Graciele conseguiram identificar e pedem que o perfil seja derrubado, caso isso não aconteça a multa será de até R$ 100 mil. Saiba mais aqui.